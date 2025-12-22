吳宗憲狠問「你爸器官還健在嗎？」 沈伯洋怒斥：低俗造謠

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（22）日針對藍營立委赴中爭議表示，「為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」相關言論引發譁然。對此，民進黨立委沈伯洋嚴正痛批，相關說法是惡意造謠與低俗言論，質疑國民黨已無法正面回應赴中的政治正當性。

沈伯洋指出，國民黨始終無法解釋，為何在台灣面臨重大爭議、敏感時刻，仍執意選擇「奔向中國」。面對社會合理的政治質疑，部分國民黨立委卻轉而以詛咒、造謠、攻擊家人健康的方式轉移焦點，令人無法接受。

他進一步說明，針對外界指控與影射，必須說清楚三件事：第一，他的父親並沒有任何預算審查權；第二，他的父親並未與王滬寧會面；第三，也是最惡劣的一點，相關說法完全是造謠。他指出，父親早在 2019 年後，已便在他的勸告下，不再前往中國，而自己則是在 2024 年才正式從政，兩者時間線清楚。

沈伯洋直言，拿一個平民的身體健康，甚至器官狀況來進行惡毒嘲諷，不僅毫無監督可言，更是對在中國的被害者不敬，也對不起這個國家，「這不是監督，是不折不扣的低俗言論」。

他進一步指出，相關言論顯示國民黨對自身赴中的正當性已心虛到，只剩下「人格毀滅」這一招。沈伯洋反問，身為立法委員，若連做人的底線都守不住，又要如何守護國家？

沈伯洋最後強調，在中國鋪天蓋地對他進行指定式攻擊的同時，國民黨立委卻發表這樣的言論，甚至持續阻擋他所提出的赴中報備法案，「要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，請自己選一個。」

