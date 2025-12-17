吳宗憲當評審「撿到槍」放話搶女兒主持棒 Sandy氣炸：到底要講多久

SANDY（左起）、許效舜、吳宗憲、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語2》帶來笑聲不斷、超級精彩的表演節目。

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，本週五（19日）總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名，「沒想到節目能獲得這麼多關注與鼓勵！我們會繼續加油，也請大家留意官網第三季報名資訊。」她感動又驕傲地透露，第二季網路瀏覽再創新高，《Talk Talk秀台語2》官方社群平台（YT/FB/IG）總瀏覽數突破3200萬，較第一季成長三倍。

《Talk Talk秀台語》第二季再寫台灣綜藝新頁，最後一集邀請壓軸嘉賓—「綜藝天王」吳宗憲登場！不僅炒熱氣氛，也為節目增添重量級亮點。一開場Sandy 就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」憲哥一上場簡直像「撿到槍」，火力全開、話匣子停不下來，完全展現「人來瘋」本色，把自己當主持人狂接話，錄影現場笑聲不斷，他還開玩笑說第三季要來「取代Sandy」，Sandy 當場苦笑回：「不要這樣喔！」節目中憲哥更不忘對黃豪平送上祝福，支持多元成家，祝他早日找到男朋友，笑翻全場！Sandy 最後補充：「不要給他麥克風，大家會無法下班喔（笑）」

《Talk Talk秀台語2》總瀏覽量突破3000萬！完美收官！宣布第三季正式啟動！公視台語台提供

身為兩季主持人，台語不輪轉（袂輾轉）的Sandy跟著參賽者、評審們精進台語，面對緊張的賽制她則說：「觀眾都在等這刻，看誰是最後總冠軍！選手們都太強了，能走到最後一步，過程真的挺曲折離奇」。浩子認為，《Talk Talk秀台語》身為台灣第一檔使用台語脫口秀的節目，一定要繼續播出才行，「我們要讓大家聽到台語的美好，用台語說出來的好笑段子，甚至之後還能有很多的延伸，可以的話我要繼續主持300季！」。

多年來都致力發展台語的「評審長」許效舜，觀察兩季選手發現第一季選手很認真，而第二季的選手更是將台語融入到生活中，「不管哪一季選手，平常多使用台語，一定都會在表演的時候增加故事的有趣性。台語太重要了 一起讓它變成生活中很重要的溝通方式」。許效舜喊話前兩季參賽者愈戰愈勇的繼續報名第三季，評審黃豪平則有新的想法，向製作單位喊話，看能不能在第三季時，他與許效舜加入戰況，各自帶隊進行PK、爭奪最終獎金。



