吳宗憲痛批賴清德與5人幫毀憲：比南韓戒嚴更獨裁

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲訴法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》三分之二的6人門檻情況下，仍宣告新修正《憲訴法》違憲即起失效。對此，國民黨立委吳宗憲砲轟「清德宗與5人幫」毀憲，比南韓戒嚴更獨裁！

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。

即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」現有大法官是8名，三分之二以上參與評議也就是必須有6名大法官參與評議。

但憲法法庭19日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

國民黨立委吳宗憲在臉書砲轟，「清德宗與5人幫」毀憲，比南韓戒嚴更獨裁！

吳宗憲指出，依照舊法，8位大法官至少要6人出席才能開會。但現場只有5人，怎麼辦？荒謬的是，憲判1竟宣稱：因為那3位大法官拒絕出席，所以計算總額時要把他們「扣掉」。換言之，只要把不聽話、不願背書的人踢出分母，剩下的「聽話者」就自動變成100% 的多數。

吳宗憲回顧南韓戒嚴那一夜，南韓立委們為了否決戒嚴令，不顧軍警阻擋，直接徒手攀爬「國會圍牆」進入投票。如果當時南韓立委們，還乖乖站在「牆外」尊重程序，南韓恐將歷經戒嚴苦難。

吳宗憲主張，無須對無效判決「尋求救濟」，我們只要「徹底唾棄」。他強調，如果在野黨們到現在還在講「尊重大法官」，立法權就真的死了！賴清德想用專制手段掌管政權，變成「清德宗元年」，我們絕不答應。這道「獨裁高牆」，我們一定要親手把它推倒。

