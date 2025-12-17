吳宗憲直接把別人節目當自己的 Sandy崩潰：到底要講多久？

浩子（謝炘昊）與Sandy 吳姍儒攜手主持的《Talk Talk秀台語》第二季迎來總決賽高潮，特別邀請吳宗憲擔任飛行評審，一現身就火力全開，話匣子停不下來，直接把錄影現場變成自己的主場，讓Sandy 忍不住當場吐槽：「你到底要講多久？」

吳宗憲上《Talk Talk秀台語2》。（圖／公視台語台）

吳宗憲一登場便展現招牌「人來瘋」氣勢，頻頻接話、狂丟哏，甚至自封臨時主持人，還半開玩笑放話第三季要來「取代Sandy」，讓Sandy 當場哭笑不得回應：「不要這樣喔！」浩子也在一旁看戲補刀，整段互動節奏飛快，現場氣氛瞬間拉滿。憲哥更不忘對評審黃豪平送上祝福，脫口秀祝他早日找到另一半，Sandy 最後索性笑說：「不要再給他麥克風了，不然大家真的下不了班。」

談到總決賽關鍵時刻，Sandy 坦言緊張感滿滿，「觀眾都在等這一刻，看誰會是最後總冠軍，選手真的都太強了，能走到最後一步非常不容易。」她也笑說，自己雖然台語還不算流利，但跟著選手與評審一路學習，收穫很多。浩子則認為，《Talk Talk秀台語》作為台灣第一個以台語脫口秀為核心的節目，一定要持續做下去，「要讓大家聽到台語的美，用台語說出來的笑話，可以一直延伸下去，如果可以，我要主持到300季！」