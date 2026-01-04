吳宗憲睽違8年開唱 神祕嘉賓瘋傳是「她」
吳宗憲3月29日將在台北國際會議中心舉辦「2026臭男人演唱會」，日前釋出神祕嘉賓圖，瘋傳可能是温嵐，2人過往多次合作、默契十足，粉絲瘋狂敲碗：「如果是真的，票又要秒殺了。」
擁有〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉、〈屋頂〉等經典歌的吳宗憲，對於睽違近8年迎來的大型個人演唱會，他笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」
目前吳宗憲已公布將邀好搭檔康康擔任演出嘉賓，綜藝火花加上音樂實力可期，主辦單位也表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，門票1月18日中午 12點於KKTIX網站及全家便利商店啟售。
更多太報報導
吳申梅總裁尪舉牌宣示主權 陳孟賢當面嗆「敢不敢」
曾寶儀拜師憨兒做麵包 崩潰喊「我搞砸啦」
丁噹簽票會釣出「原民弟弟」 家叡衝上台大跳被喊卡全場笑噴
其他人也在看
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 小時前 ・ 9
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
《中華一番》主角小當家被賜死！作者崩潰求助AI幫忙
知名日本長壽動漫《中華一番！》，連載滿30週年之際，作者小川悅司卻無預警拋出震撼彈，表示賜死主角劉昴星(小當家)，如今為了將劇情圓回來，而去詢問AI希望獲得協助，沒想到AI給的走向都無法說服自己，因此打算用別的方式讓劇情繼續走下去。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 27
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 21
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 6
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 12
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
周潤發愛妻「臉頰凹陷」暴瘦露面 66歲真實近況引網擔憂
70歲港星周潤發入行至今，早已累績無數經典作品，感情方面則跟太太陳薈蓮結婚近40年，是演藝圈公認的模範夫妻。近日，有網友巧遇周潤發夫妻，其中老婆陳薈蓮身形略顯消瘦也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
古天樂、宣萱將來台宣傳《尋秦記》 香港票房破紀錄成救世主
電影《尋秦記》在粉絲引頸期盼下，時隔25年終於推出電影版，在香港上映後打破票房紀錄，截至三日票房已突破3101萬港幣（約為新台幣1.24億元），被譽為「香港影院救世主」，古天樂也將與宣萱來台宣傳本片，是古天樂睽違12年再度為電影來台宣傳。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 3
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
終於公開！陳漢典與Lulu日本富士山婚紗照親密互動甜到炸 喜帖插畫超Q
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）即將在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，近日喜帖與婚紗照率先曝光。喜帖採用鮮紅色調搭配可愛插畫，文字誠摯，傳達夫妻倆對親友的邀請之意，而婚紗照則選在日本富士山前拍攝，兩人時而鼻碰鼻、時而肩靠肩，甜蜜氛圍溢滿畫面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
梁靜茹經歷工作感情低谷！罕見在3萬人面前吐心聲 曾被情緒淹沒難喘氣
情歌天后 梁靜茹（Fish） 於廈門舉辦全新世界巡迴演唱會《Best，茹果我不唱情歌》，迎來 2026 年首場演出，吸引近 3 萬名觀眾到場支持。演唱會不僅以音樂回顧 20 多年情歌歷程，梁靜茹更在舞台上罕見談及自己曾走過人生低谷、感受過柔弱與脆弱的一面，真情流露感動全場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3