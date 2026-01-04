吳宗憲睽違8年開唱 神祕嘉賓瘋傳是「她」

吳宗憲3月29日將舉辦大型個人演唱會。容易文創提供



吳宗憲3月29日將在台北國際會議中心舉辦「2026臭男人演唱會」，日前釋出神祕嘉賓圖，瘋傳可能是温嵐，2人過往多次合作、默契十足，粉絲瘋狂敲碗：「如果是真的，票又要秒殺了。」

擁有〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉、〈屋頂〉等經典歌的吳宗憲，對於睽違近8年迎來的大型個人演唱會，他笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」

目前吳宗憲已公布將邀好搭檔康康擔任演出嘉賓，綜藝火花加上音樂實力可期，主辦單位也表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，門票1月18日中午 12點於KKTIX網站及全家便利商店啟售。

