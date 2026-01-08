吳宗憲砸4千萬給兒「開牛肉麵店」傳停業！鹿希派鬆口認主因

娛樂中心／徐詩詠報導



綜藝天王吳宗憲除了主持節目外，還曾嘗試過不少投資與經營副業。先前他下重本砸4千萬，在台南開設「老唐牛肉麵」，並讓兒子鹿希派全權經營，引發外界關注。如今卻傳出該店停業消息，鹿希派也發表聲明回應，並說明原因。

吳宗憲砸4千萬「老唐牛肉麵」傳停業 昔給鹿希派「全權經營」他認主因

吳宗憲砸4千萬開設老唐牛肉麵店。（圖／翻攝老唐牛肉麵臉書）吳宗憲於2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並於2025年6月由鹿希派接手經營。日前有眼尖網友發現，老唐牛肉麵的Google店家資訊顯示「暫停營業」，並大嘆才開店短短時間，經營似乎真的不容易。對此，鹿希派也急忙澄清，直言牛肉麵店並非倒閉，而是進行整修，因此才顯示暫停營業。

廣告 廣告

吳宗憲砸4千萬「老唐牛肉麵」傳停業 昔給鹿希派「全權經營」他認主因

鹿希派澄清老唐牛肉麵是因裝修暫停營業，並非外傳倒閉。（圖／翻攝老唐牛肉麵臉書）

鹿希派也發布聲明指出：「各位親愛的老饕與朋友們，大家好，最近收到很多朋友的關心，首先想跟大家說聲謝謝！這段日子以來，我一直非常努力地投入餐廳的經營。在此要向大家澄清：我們沒有倒閉！謝謝老天爺的眷顧，也謝謝所有一路支持我們的朋友。為了提供更好的用餐環境與品質，台南店目前正緊鑼密鼓地進行內部整修。我們預計在2月份就會以全新的面貌重新開幕，繼續服務台南的鄉親。開幕期間，我們準備了極具誠意的驚喜優惠，要獻給所有支持老唐的好朋友們。請大家敬請期待，也再次感謝這段時間給予『老唐牛肉麵』以及鹿希派機會的每一位朋友。我們2月見！」鹿希派機會的每一位朋友。我們2月見！」

吳宗憲砸4千萬「老唐牛肉麵」傳停業 昔給鹿希派「全權經營」他認主因

鹿希派發出聲明，說明牛肉麵店2月就會恢復營業。（圖／翻攝鹿希派Threads）

原文出處：吳宗憲砸4千萬「老唐牛肉麵」傳停業 昔給鹿希派「全權經營」他認主因

更多民視新聞報導

李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭

曹西平5年前已交代後事「謝2人陪伴」 淚灑告白Melody聽到哭

曹西平《康熙》緬懷特輯曝！「1幕網超懷念」：最好笑前幾名

