吳宗憲砸400萬買下老唐牛肉麵 驚爆停業原因曝光

【緯來新聞網】綜藝天王吳宗憲斥資新台幣4,000萬元購入台南「老唐牛肉麵」，並由兒子鹿希派接手營運。該店自2024年4月試營運以來引發熱烈關注，但近期被發現在Google商家地圖顯示為「暫停營業」，經查為店面整修，預計將於2026年1月中旬恢復營運。

吳宗憲砸400萬買下老唐牛肉麵。（圖／資料照、翻攝google Maps）

老唐牛肉麵創立於台南市北門路，距台南火車站不遠，原為在地經營逾55年的老字號餐飲品牌。2024年傳出原業主將停止營業後，吳宗憲決定出資保留該品牌，並於整修後重新開張，店面交由其子鹿希派負責管理。試營運初期吸引大批顧客排隊等候，成為台南熱門話題之一。



不過，2026年初有網友注意到該店在 Google Maps 標示為「暫停營業」，引起外界對營運狀況的關注。有部分民眾推測，該區域出租店面比例高、營業時間不穩定，可能影響店家經營。



對此，業者回應表示，店面目前並未歇業，而是進行內部整修工程，計畫於1月中旬重新開幕。吳宗憲也於1月7日受訪時強調，店鋪營運良好，「生意那麼好，怎麼可能停業」，並透露2025年營收表現可觀。

