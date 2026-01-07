吳宗憲砸4000萬接手！老唐牛肉麵突顯示暫停營業 鹿希派經紀人證實整修中

由星二代鹿希派經營的台南老店「老唐牛肉麵」因整修近日暫停營業，掀起網友討論。（翻攝Instagram@laotangbeef）

由資深藝人吳宗憲收購、交由兒子鹿希派經營的台南知名老店「老唐牛肉麵」近日被網友發現，在Google商店頁面顯示為「暫停營業」，引發外界揣測是否營運出現狀況。對此，鹿希派經紀人出面回應，強調非歇業，而是自去年12月底起進行整修工程，預計今年3月重新開幕，請消費者不用過度擔心。

暫停營業原因為何？

鹿希派經紀人表示，台南老唐牛肉麵的建築本身具備歷史背景，某種程度可說是「半個古蹟」，團隊希望趁此機會全面檢視用餐環境與服務流程，提升整體品質，決定暫時停下腳步進行整修。此次調整除了硬體改善，也包含經營節奏與內部流程的重新規畫，目標是帶給顧客更舒適、完善的用餐體驗。

「老唐牛肉麵」前年熄燈後，由吳宗憲砸下近4000萬元接手，交由兒子鹿希派經營，台南創始店於2024年4月展開試營運，話題性十足，也被視為星二代接班餐飲事業的代表案例，任何動向都格外受到關注。

老唐何時重新營業？

對此，經紀人進一步說明，整修期間非全面停擺，正式重新開幕前，將視工程進度先行恢復外送與外帶服務，避免顧客撲空。若工程順利，預計3月正式回歸，屆時也將推出相當有誠意的優惠活動，回饋一路支持的老饕。

經紀人強調，團隊並未放棄老唐牛肉麵，是希望在保留老味道與情感記憶的同時，讓品牌更符合現代用餐需求，為這家台南老字號走出更長遠的未來。

