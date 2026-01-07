吳宗憲砸4000萬收購「牛肉麵」驚爆停業 業者回應了

吳宗憲砸4000萬收購的「老唐牛肉麵」驚傳停業。（圖／東森新聞）





綜藝天王吳宗憲於2024年砸下4000萬，買下原本要歇業台南知名美食「老唐牛肉麵」並交給兒子鹿希派全權打理。不過網友卻發現，Google地圖上顯示暫停營業讓網友感到相當驚訝，就連知名美食自媒體「台南好Food遊」也不禁感嘆，才短短1年多的時間。不過對於歇業的消息，業者也做出回應。

台南在地50年的飄香「老唐牛肉麵」於2022年熄燈，在台南長大的吳宗憲不捨高中時期最愛的美食就此消失，砸了4千多萬，除了把老店面重新裝潢，還買下牛肉麵配方，為的就是復刻記憶中美好滋味。

美食自媒體「台南好Food遊」表示，看網友留言才知道，吳宗憲的老唐牛肉麵暫停營業，這不過才短短一年，這年頭開店真的不容易，打電話去詢問才得知，內部整修1月中下旬才會營業。

「老唐牛肉麵」就位在台南北門路上，附近補習班、書局林立，還有火車站，地理位置相當優越，除了台南創始店之外，另一間分店則開在台北市大安區。

