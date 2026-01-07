吳宗憲砸4000萬買「老唐牛肉麵」Google顯示：暫停營業 業者回應了

記者林昱孜／台南報導

綜藝天王吳宗憲為保存台南人記憶中的好味道，豪擲4000萬元買下「老唐牛肉麵」，並交由兒子鹿希派打理，2024年4月台南創始店試營運時，引來排隊人潮。然而，近日卻有眼尖網友發現，該店在Google地圖上竟顯示「暫停營業」，引發外界猜測是否營運出狀況；對此，業者表示店內正進行整修，將於一月中重新開幕。

老唐牛肉麵google顯示「暫停營業」。（圖／翻攝google）

位於台南火車站附近飄香55年的老唐牛肉麵，當年傳出歇業消息後，讓吳宗憲豪擲重金買下；2024年4月歷經整修後，由兒子鹿希派接管風光開幕，當時掀起排隊熱潮，甘願久候為了嚐這份好滋味；不過，經營不過半年，就有眼尖網友發現，「老唐牛肉麵」在Google顯示暫停營業，引起網友熱議。

老唐牛肉麵試營運初期湧排隊人潮。（圖／記者林昱孜攝影）

網友分析店址位於北門路，整條路都在出租，會經營不善不意外，還有人說「每次去吃不是賣完就是公休」。對此，業者澄清，目前店面並非歇業，而是內部正在進行整修工程，預計於一月中旬重新開幕。吳宗憲今(7）日受訪表示：「生意那麼好，怎麼可能停業，我好不容易才把它支持下來。而且2025年盈利可觀」。

老唐牛肉麵,鹿希派派,吳宗憲,試營運（圖／組合圖）

