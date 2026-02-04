吳宗憲等8年台北開唱！洩演唱會嘉賓 「周杰倫來的機率9成」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「本土天王」吳宗憲將於3月29日在台北國際會議中心舉行「吳宗憲 JACKY WU 《2026 臭男人 巡迴演唱會》台北站」，並於今（4）日在台北舉行記者會，宣布於3月28日演唱會加場的好消息。談到演唱會嘉賓，吳宗憲掛保證，他如果邀約周杰倫，他來的機率高達9成。

吳宗憲透露如果演唱會邀周杰倫站台，對方肯定會答應。（圖／記者吳雨婕攝）

吳宗憲睽違8年舉行演唱會，原本要在澳門開唱，無奈取消，改為在台北開唱，還一口氣舉行2場，他笑說一開始是寶弟提出邀約，「其實我是敷衍他，沒想到後來他說『憲哥，我喬好了』。」近期大巨蛋有許多歌手開唱，被問到有沒有機會在大巨蛋開唱，吳宗憲表示：「我從大巨蛋好，就是第一個想唱，我等了4年沒有，又等了4年，第9年我已經死心了。」

廣告 廣告

至於演唱會嘉賓，吳宗憲分享現在温嵐很忙，「我開口她會來，看看她有沒有時間吧！」他表示自己個性不喜歡麻煩人，「問杰倫要不要來站個台，他來的機率是9成！」在於他要不要約。

更多FTNN新聞網報導

大S離世1周年！吳宗憲揭S一家人近況 低調致意

頑童台中開唱2天吸金1.3億！瘦子「超派」兇老鄉：我不是來看你們坐著

韓劇OST天王10CM四度來台！把台粉當中文老師 連「要確欸」都會說

