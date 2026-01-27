吳宗憲缺席曹西平告別式 半小時靈堂對話成永別

吳宗憲透露前兩天已前往曹西平靈堂弔唁。（圖／報系資料照）

資深藝人曹西平今（27日）舉辦追思告別式，演藝圈好友龍千玉、董志成、丁寧等人紛紛到場送別。綜藝天王吳宗憲因另有行程未能親自出席，但他透露，早在前兩天便已先行前往靈堂弔唁，與老友進行一場特別的「隔空敘舊」。

吳宗憲透露當天在靈堂停留了半個多小時，聊了許多不為人知的往事，「現場的人都是笑著掉眼淚。」他笑說，話聊到興起時，自己甚至說出了不少「全世界都不知道的大頭條」，讓在場的人又驚又感動，情緒在開心與不捨之間交錯。

雖然曹西平已離世，但吳宗憲坦言，透過這樣的方式與他對話，彷彿老友之間從未真正分開。面對摯友的離去，吳宗憲也送上一段話向曹西平告別：「人生不過爾爾，飛得多高不重要，開心降落才是真諦！」

吳宗憲感性表示，大家都深深愛著曹西平，也衷心希望他能放下塵世的一切，輕鬆自在、順順利利地飛往天堂，這段話也恰好呼應了追思會主題「最後的安可」，為曹西平的人生畫下溫暖而深刻的句點。

資深藝人曹西平追思告別式，演藝圈好友龍千玉、董志成、丁寧等人紛紛到場送別。（圖／侯世駿攝）

