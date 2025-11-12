吳宗憲羅志祥 鄰居兼球友私交好

吳宗憲（中）12日擔任中天綜藝《綜藝OK啦》嘉賓，與主持人何美（左）、羅志祥（右）同台合影。（陳俊吉攝）

「綜藝天王」吳宗憲12日與咻比嘟華成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥（小豬）、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》。吳宗憲昨表示，和羅志祥原本就有私交：「我們有非常多的交集，生活上也會聊聊天，後來也開始一起打球。」且他們以前還是鄰居，開心祝福小豬的節目收視率長紅。

范姜彥豐日前在社群踢爆老婆粿粿與邱勝翊（王子）有不當的男女關係，三方已走上法院。吳宗憲昨表示自己看多了，「不知道我是否有看到未來的能力，以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，男生會賠500萬，女生賠700萬，房子已經出了4、500萬，那就是給男方，淨身出戶」。

吳宗憲強調，他對這段「3人關係」都抱持關心態度，認為粿粿、王子之後要翻身的機會不大，「人設崩壞基本上很難了，一般可能要3、5年後才有可能，所以人跟人之間要有邊界感」。

馬來西亞歌手黃明志近日捲入與台灣網紅謝侑芯的命案，吳宗憲昨遺憾透露，他在事發前才與黃明志、謝侑芯一同拍廣告，「我心裡滿難過的」。

據悉，該廣告不是台灣的廣告，而是由黃明志擔任導演，「他們去馬來西亞前，我們剛好一起拍廣告，女生就坐在我旁邊，胸部很大的那位女生，當時還不知道名字，後來看到新聞嚇了一跳。」吳宗憲感嘆，因為謝侑芯的離世，廣告團隊不得不重拍部分畫面：「現在變成我要多拍1天，因為她的畫面都要去掉」。

關於此案，據當地《中國報》的報導，大馬警方的調查報告並無證據顯示黃明志的犯罪證據，黃明志有望在今天獲得保釋；黃明志在台經紀人也轉發新聞表示謝謝大家的關心。

樂見辛龍走出喪妻痛

吳宗憲過去曾是辛龍老闆，對方因愛妻劉真過世後，沉寂了5年，如今走出喪妻痛，近期推出新歌〈春暖花開〉。吳宗憲昨對此樂見其成，「我們都有聯絡啊，昨天也發了很多訊息鼓勵他，該說的都說很多了，他要自己走出來，我們也不再逼迫他，讓他自己想通」，眼看好友即將重新出發，心裡滿是感動。