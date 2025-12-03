吳宗憲臨時宣布「演唱會延期」 票賣光「主辦損失慘重」

吳宗憲宣布演唱會延期。劉耀匀攝

原定於12月27日在澳門盛大舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」，今（3日）傳出臨時無預警取消的消息。綜藝天王吳宗憲親自證實此事，並坦言背後原因與香港發生的大火意外有關，基於對死者的尊重才決定延期，此舉雖然令人感到可惜，但也體現了憲哥的體恤與同理心。

悼念香港大火死傷 憲哥：「里有殯，不巷歌」

根據ETtoday報導，這場「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」是吳宗憲多年來籌備的最新作品，內容不僅早已完成彩排，門票更已全數銷售一空，足見憲哥的超高人氣與票房魅力。然而，面對突然的延期公告，震驚廣大粉絲群。憲哥無奈地解釋，決定延期是為了悼念近日香港大火中的死傷者，並引用古語「對喔，因為香港大火⋯⋯里有殯，不巷歌」，表達對逝者的尊重，正式宣布演唱會將會延後舉行。

吳宗憲認為時機不適合舉辦演唱會。劉耀匀攝

歡樂氛圍不適合當下 主辦單位正忙於退票

吳宗憲對這次演唱會取消的決定提出看法：「演唱會取消，實在是很讓人難過，而我的演唱會又充滿了歡樂的氛圍，真的不適合⋯⋯」他認為在目前充滿傷痛與哀悼的時刻，並不適合舉辦如此歡樂的活動。憲哥也提到，目前主辦單位正忙著處理退票事宜，「現在就主辦單位（寶弟）忙著要退票給已經買票的人。」全力將已售出的門票款項退還給已購票的歌迷。

延期時間未定 主辦方寶弟承受巨大損失

至於演唱會究竟會延到何時舉辦？吳宗憲坦言目前尚未有確切的答案，心中也充滿不確定感，他表示：「現在時間還沒有告訴我們。我們可能等待他們的安頓，我們這邊都已經綵排完畢，而且票都賣完了。」憲哥更語帶心疼地透露，「這次寶弟損失很大。」顯然延期所造成的財務損失，讓身兼主辦人之一的寶弟承受了不小的壓力。目前，粉絲們也只能耐心等待主辦單位正式公告新的演唱會日期，期盼能早日欣賞到憲哥的精彩演出。



