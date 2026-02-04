吳宗憲自信邀周杰倫站台「機率9成」 揭大S逝世1周年與S家真實互動
吳宗憲3月29日在台北國際會議中心（TICC）舉辦的「2026臭男人巡迴演唱會」台北站票房不到2小時秒殺，今（2╱4）開記者會宣布3月28日加場，被問是否會邀天王天后級嘉賓？他突放話：「我如果開口說『杰倫你要不要來幫憲哥站個台』？來的機率應該是9成以上，因為我一生都沒有去麻煩過人家，我為什麼要麻煩人家呢？」被拱不如真的「邀邀看」，他推說：「我為什麼要邀邀看？妳又不是我媽！就是好朋友不為難人家。」
雖然沒開口邀周杰倫，但吳宗憲透露會邀合唱〈窗外〉的Joanna，並透露嫁入豪門的她現在是2個孩子的媽，「她如果要來只有一個條件給她，請她不准穿高跟鞋」。還說如果唱〈屋頂〉，考慮邀温嵐，「她現在也很忙，但是我開口她是一定會來的」。主辦方寶弟（葛兆恩）在旁提醒「嘉賓預算讓你來cover」，吳宗憲一聽笑虧：「你還考慮預算？拜託，我找劉德華來該不會我幫他出機票吧？」
被問是否考慮唱大巨蛋？吳宗憲直說：「就倉促啊！他（寶弟）當時怎麼可能喬大巨蛋？大巨蛋我是第1個想唱，一直安排、一直沒有啊，柯市長（柯文哲）4年沒有，到第9年我已經死心了，1個藝人的生命周期不可能有做這麼長的，我心裡面是覺得我已經放下來了。」
而吳宗憲也掛保證：「我的演唱會是全世界最好笑的，笑到大家沒辦法彩排，我盡量唱更多大家耳熟能詳的歌。」至於彩蛋，他笑說：「當然有囉！既然是彩蛋，我總不能先給你看吧！」也透露2場會「變化多端」，「搞不好跟彩排的都不一樣」。
大S（徐熙媛）前天逝世1周年，小S（徐熙娣）和親友為姊姊舉辦紀念雕像揭幕儀式，被問是否有關心S家？吳宗憲先問：「最近有特別的事情嗎？」得知大S逝世1周年，他重提金鐘獎上有跟小S致意，「因為我們見面機會不多，平常我們是不太聯繫的，大家都各忙各的」。出道39年的他強調：「我在藝能界那麼多年，台灣有哪個藝人跟全台灣的電視台、製作單位，沒有一家有衝突的。」
至於答應給Lulu（黃路梓茵）、陳漢典的200萬紅包匯了嗎？吳宗憲秀出截圖說：「那小錢怎麼可能拖過隔天？」鹿希派則在一旁說：「這個也是我們公司內部努力勸憲哥，憲哥真的給了。」
「2026臭男人巡迴演唱會」門票2月27日中午12點於KKTIX網站及全台全家便利商店啟售。
