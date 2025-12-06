吳宗憲自誇「一條龍」 加拿大崩潰被騙

《綜藝玩很大》迎來11周年，吳宗憲帶領大家前進加拿大。《綜藝玩很大》提供



《綜藝玩很大》11周年前進加拿大，吳宗憲帶領KID（林柏昇）、小鐘、阿部瑪利亞與韓國酒帝JUDY、啦啦隊女神孟潔、珍珍（無尊）闖關，吳宗憲自誇體力好「一條龍」，還透露祕訣就是早上起床立即深蹲200下。

節目首次以黑、黃、紅3隊進行比賽，出發前，製作人跟吳宗憲說：「到加拿大讓你好好享受。」結果一落地就宣布他加入戰隊，讓他立刻崩潰大喊：「都騙我！」

小鐘享受美食，直說這次來對了。《綜藝玩很大》提供

不過這次也安排了水上飛機體驗，大夥兒對著製作單位許願「如果來到這裡都不要玩關卡該有多棒」、「這集的主題應該是愜意旅行漫遊加拿大啦」、「讓我們來這邊好好享受吃東西」。

廣告 廣告

在正式關卡開始前，大家享用了美味的當地美食，小鐘大讚：「在這麼美的橋旁邊，又有美味美食在前，真的是非常享受的。這關卡誰設計的？真的是很感謝他，比起一般緊湊的拍攝行程，真的是特別不同的待遇，我這次來對了。」

更多太報報導

朱孝天遭「F4」獨漏 妻心疼發聲：他瘦15公斤

白潤音《星廚之戰》讓主廚暴走 林予晞失手加15倍鹽

熊熊被前任逼穿桃紅色風衣 「算命師說剋我命格」