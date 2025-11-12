吳宗憲蘇澳、五結、冬山勘災 籲中央檢討補助門檻

鳳凰颱風重創宜蘭！國民黨立委吳宗憲到蘇澳、五結、冬山勘災，籲中央協助救災、檢討補助門檻。（圖：吳宗憲服務處提供）

▲鳳凰颱風重創宜蘭！國民黨立委吳宗憲到蘇澳、五結、冬山勘災，籲中央協助救災、檢討補助門檻。（圖：吳宗憲服務處提供）

受颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣自十一日起降下豪大雨，多處災情嚴重。國民黨立委吳宗憲今（十二）日一早在蘇澳、五結、冬山等災區實地勘災，關心地方受災情況與居民安置現況，並呼籲中央全力支援人力與物資，協助宜蘭加速復原。

吳宗憲呼籲鄉親：風雨仍未歇，請務必注意自身安全，隨時留意天氣狀況，非必要不要進入危險區域。不論中央或地方，政府都應與人民並肩作戰，及時協助、全力幫忙，守護宜蘭，守護我們的家園。

廣告 廣告

吳宗憲也指出，目前部分淹水區域只能依靠橡皮艇運送便當與生活物資，但效率不高，往返一次常需兩小時以上；因此他建議，政府應善用科技力量，例如導入無人機或向民間業者租用大型無人機，協助運送物資與緊急用品，提高救援與補給效率。

吳宗憲表示，從十一日開始就不斷接獲地方民代、民眾傳來災情回報的照片與影片，看到整片積水、房屋被泡、水流夾帶泥沙湧進街道，真的很心疼。入秋以來最強降雨重創宜蘭，面對這樣的景象，心裡只有一個念頭：「希望鄉親都能平安。」

此次風災就是蘇澳鎮災情最為嚴峻，永春、永樂兩里十一日午前即發布紅色土石流警戒，鎮公所緊急撤離一O七名居民；下午南方澳一帶更出現山坡地土石崩落，道路被迫中斷。吳宗憲前往現場慰問避難居民，感謝第一線防災人員與義消、公所團隊風雨中奮力搶災，吳宗憲表示：「宜蘭人面對天災的堅韌讓人動容，請政府不要讓宜蘭人孤單，一定要及時給予最實質的支援。」

吳宗憲也怒批：「治水不能再慢半拍」！上個月自己就曾在立法院質詢水利署署長「蘇澳溪分洪工程」為何遲遲無法推進。蘇澳地形特殊，逢東北季風與颱風共伴降雨便容易出現嚴重積淹水，因此蘇澳溪分洪對地方至關重要。這項工程行政院早在二O二三年三月即已核定，原經費五十四點一三億元，後因物價上漲調整為七十五點六八億元，但修改後的計畫送審至今已卡關近一年未核定。

他指出，若再拖延，經費只會隨通膨上漲，恐陷入「太貴了、做不動」的惡性循環，這樣對宜蘭人並不公平。對比去年凱米颱風重創雲林後，行政院僅用一個多月便核定四十六億多元治水經費，顯示行政效率落差明顯。吳宗憲呼籲中央應加速審查與核定，讓分洪道早日動工，完工後可將大部分洪水導流入海，預期可大幅降低淹水風險，讓蘇澳居民不再年年泡水。

在冬山鄉、五結鄉，許多道路仍大面積積水，不少民宅與車輛泡水。吳宗憲實地傾聽居民意見及訴求表示，將立即彙整民眾建議轉達縣府，協助工務與水利單位研議改善清淤與排水方案。

吳宗憲表示，自己將馬上同縣府轉請中央災害應變中心啟動協助，包括人力、物力的調派以及受災民眾補助事宜，請全力支援宜蘭防災與復原；並要求內政部與農業部儘速啟動災損調查，協助民眾申請相關補助。

吳宗憲更提到，自己會為宜蘭人向中央爭取補助。勘災除了要瞭解災害發生原因，更是要讓中央清楚知道地方的災損，來爭取災害補助，彌補災民損失，讓受災戶能獲得實質幫助，迅速啟動重建家園。