吳宗憲被宜蘭議員嗆「不可能給你選」？吳子嘉直呼「放狗咬人」太惡劣 爆吳宗憲將參選到底

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

宜蘭縣長選舉傳出黑影？國民黨不分區立委吳宗憲、現任宜蘭縣議長張勝德都欲爭取提名，吳宗憲在國會有曝光度，張勝德則是在宜蘭深耕已久，各自有優勢。美麗島電子報董事長吳子嘉昨（9）日晚間在網路節目「董事長開講」中爆料，稱吳宗憲前幾天被2名藍營縣議員嗆說不要來選、選不上，甚至放話「不會讓你選」，吳子嘉直呼這是放狗咬人、非常惡劣，他也透露吳宗憲態度是不想得罪他人，但會堅持參選到底。

吳子嘉指出，在宜蘭縣長選舉上，國民黨有意願的是張勝德跟吳宗憲，張勝德以及他父親都擔任宜蘭縣議長，家族勢力大，在宜蘭承包許多的公共工程；他也聽說，張勝德想參選的原因是跟維護家族事業擴張有關；吳宗憲則是黨中央屬意的人選，目前是不分區立委，還是台大法學博士候選人，明年可能拿到博士學位。

吳子嘉進一步爆料，上週二在宜蘭發生一件事，且讓國民黨高層也非常關注，他強調有經過全盤求證、也有聯絡到吳宗憲本人的說法，但吳宗憲沒有說得很明確，是考量參選要跟每個議員、有力人士都交朋友不想得罪人。吳子嘉說，上週二晚上國民黨在地方開了一個聚會，有一百多位黨公職和黨代表參加，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌也邀請吳宗憲參加，吳宗憲去跟當地人士交流，結果聚會到一半，張勝德跟其父親老議長還有議員，請吳宗憲進去VIP包廂小房間，當場被修理。

吳子嘉還原當時情景，小房間裡有2位議員嗆吳宗憲「不可能給你選」，還要他不要來選、不會當選，議員修理、奚落吳宗憲讓場面意度很難堪；但吳宗憲是博士生，很資深的檢察官、還當過新北市法務局長等職務，即使場面難堪，吳宗憲還是維持微笑。

吳子嘉怒轟，當時張勝德和老議長父親就坐在旁邊，這就是「放狗咬人」；他還說，這位老議長很厲害，是真正的操盤手，現任議長只是聽爸爸的話，沒有什麼用，居然放任2個議員當場羞辱吳宗憲，非常惡劣！

吳子嘉強調，吳宗憲當過檢察官見過很多場面，他不會怕黑道也表態參選到底，且吳宗憲事後有跟黨主席鄭麗文報告，鄭麗文也知道這件事。吳子嘉還透露，這件事是宜蘭縣黨部有同仁看不下去，才私下報告到黨內考紀會，吳子嘉痛批，這已經是恐嚇，根據選罷法這要關的「你流氓大尾？憑什麼叫人家不要來選？」

吳子嘉還透露，宜蘭未來8年公共工程總量包括中央投資的、總計投資金額超過5千億台幣；吳子嘉怒問，老議長、現任議長放任議員羞辱吳宗憲，去翻工程的底，過得了關嗎？

