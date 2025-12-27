吳宗憲談王ADEN擺臭臉爭議 「心中有感恩，就不介意驚喜」

綜藝天王吳宗憲睽違8年再度於台灣舉辦個唱。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

綜藝天王吳宗憲睽違8年再度於台灣舉辦個唱，宣布明年3月29日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《吳宗憲 JACKY WU 2026 臭男人巡迴演唱會》。吳宗憲感性表示，現階段開唱不為賺錢，而是為了回饋歌迷：「沒有歌迷支持，我無法在演藝圈紮根，我始終保持感恩的心，謝謝所有支持我的觀眾。」

提到近期新生代歌手王ADEN 在校園演出對學生「擺臭臉」引發的熱議，吳宗憲曾在跨年晚會遇過粉絲騎機車闖上台的突發狀況，他以過來人經驗分享看法：「觀眾就是衣食父母，要把熱情粉絲當成舞台上的好幫手。心中若有感恩，就不會介意突如其來的驚喜。」

廣告 廣告

談及演唱會名稱「臭男人」的由來，憲哥展現幽默本色，將「臭」字拆解開來，調侃男人上了年紀後容易自大、變得「只剩一張嘴」。他透露，這不僅是感嘆歲月，更是對自己的調侃。此外，好友康康已受邀擔任嘉賓，屆時兩人除了合體獻唱經典曲目，精彩的搞笑脫口秀更是粉絲期待的焦點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是

身分遭冒用二十一年 男子名下竟有四次婚姻登記

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆