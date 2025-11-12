吳宗憲談粿粿婚變風波！預估法院判決金額 直言王子難翻身

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

范姜彥豐與粿粿的婚邊風波持續延燒，對此，綜藝天王吳宗憲先前曾在直播中談及此事，而今（12）日他現身羅志祥與何美主持的節目《綜藝OK啦》擔任嘉賓，被現場媒體問到這件事時透露，法院的判決一般來說都有一個行情。

吳宗憲談粿粿王子事件，直言王子難翻身。（圖／黃鈺晴攝）

由於粿粿當時之所以爆紅，是因吳宗憲在《綜藝玩很大》中稱呼對方為「鼻鼻粿粿」，對此，吳宗憲坦言，之所以如此純粹只是想給對方一個舞台，幫忙一下，而當時自己也知道對方有男友。由於今天早上粿粿又被爆出一度想幫王子償還賠償金，因此惹怒范姜彥豐，導致雙方協商破局一事，針對此事，吳宗憲表示，法院判決都有一個行情，隨後他也預估，金額約1200萬，「王子就500萬，粿粿700萬，因為房子的已經付了，大概400多500萬，就那房子過，給他（范姜彥豐）粿粿就淨身出戶。」

王子在被爆出介入范姜彥豐與粿粿的婚姻後，不只品牌活動、演唱會接連取消，連代言品牌也紛紛與他切割停止合作，導致他演藝事業停擺，被問到王子是否還有翻身的機會，吳宗憲也直言：「比較難，因為這個是人設死亡的話，可能一般的話，要3到5年才能回得來。」而先前曾與王子是鄰居的羅志祥表示，過去經常會在大聽及停車場遇到，對問到是否有看到一些奇怪的事情，他則説：「一切正常。」

然而，吳宗憲也提到，現階段只希望粿粿與王子平平安安，接著他也向范姜彥豐喊話，「你帥成那個樣子怕什麼，天涯何處無芳草何必單戀一枝花。」也認為要給他一些時間平靜一下，事情總會過去的。





