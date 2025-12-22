吳宗憲諷沈伯洋父親「器官還健在？」 民進黨怒轟：泯滅人性

民進黨今召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會。（民進黨提供）

國民黨立委翁曉玲、葉元之等7人上週五前往廈門的台商活動，遭質疑動機不單純，這讓國民黨立委吳宗憲反嗆「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」。對此，民進黨痛批，吳宗憲言論泯滅人性，毫無下限。

民進黨發言人吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，而對其立院同事之直系親屬進行人身攻擊，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。

吳崢指出，中國器官摘除議題，早已被國際輿論所撻伐，據統計今年至10月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人，未通報黑數可能更高。

吳崢痛批，面對中國劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，竟還惡意消費，為中共擦脂抹粉。他更舉上次國民黨主席鄭麗文曾說普丁不是獨裁者後，國民黨再有爭議言論，讓國際社會看笑話，讓國民黨丟臉丟盡。

吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點，「我們已經無法要求國民黨黨主席要求自己的從政黨員謹言慎行，因為如今連黨主席自己都口無遮攔、屢屢失言，走向極端偏鋒。」

吳崢直言，這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。

