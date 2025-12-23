吳宗憲護航藍委赴中扯「你爸器官還在嗎」 沈伯洋酸爆：他沒見王滬寧啊

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委翁曉玲等多名藍委赴中國廈門參加台商活動，引起爭議，然而國民黨文傳會主委、立委吳宗憲卻扯民進黨立委沈伯洋的爸爸來救援，聲稱民進黨政府宣傳赴中旅遊會被活摘器官，「那沈伯洋爸爸的器官還健在嗎」？對此，沈伯洋今（23）日無奈反酸，國民黨是發現民眾黨主席黃國昌都問A答B，現在也有這樣的趨勢，爸爸的公司設在厄瓜多，且2019年後就沒再去過中國，「我爸也沒有在見王滬寧（中國全國政協主席王滬寧）啊」。

傳出多名藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，翁曉玲22日怒喊被抹紅，說只是一趟單純的廈門行，竟被扭曲成傳遞訊息、接受指示等行動。她也開嗆，立法院程序委員會將會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來。

吳宗憲更是扯到沈伯洋的爸爸，稱怎麼藍委去中國關心台商就變賣台？民進黨政府甚至宣傳赴中旅遊就會被活摘器官，「那我只想問，沈伯洋爸爸的器官還健在嗎？」

沈伯洋今天接受資深媒體人周玉蔻訪問時就無奈說，這句話蠻突兀的，大家質疑的是，在台灣發生治安案件，又在審預算，1.25兆國防特別預算也被擋，在那麼尷尬的狀態下，國民黨立委為何選擇去中國。

沈伯洋大酸，國民黨發現黃國昌回答問題時候都問A答B，不回答問題本質永遠在扯別的話題，所以現在國民黨也有這樣趨勢，被問到無法解釋就把他拉出來打，說他的爸爸有去中國，但又不知道細節，所以就講了一句器官還在嗎？而且說民進黨宣傳去了會被活摘器官，但奇怪，民進黨也沒宣傳這個事情，只說去中國要注意風險。

沈伯洋直言，之前電影《國有器官》上映是熱門話題，無論國民黨的態度是什麼，「有人受害的時候拿這個開玩笑，其實都蠻不對了」。沈伯洋也說，爸爸的公司是貿易商，公司設在南美洲厄瓜多，訂貨的國家包括印尼、越南、台灣、日本等，只是以前要去批貨有時候會進去中國，但2019反送中、國安法出現後，他跟爸爸說風險太高不要去，所以2019後爸爸就再也沒去過中國。

「很討厭…」，沈伯洋無奈說，中國對他是全面性的針對，自己這幾天什麼都沒做，藍委去中國他也沒發文，但就是要拿他出來講。他直指，國民黨拿他的爸爸救援過很多次，之前國民黨是連開一個禮拜記者會在講，說在中國登記公司，但他回去問爸爸，爸爸說沒有在中國登記公司。

「從頭到尾都是莫須有的事情！」沈伯洋不滿說，自己2024才從政，那是2019以前的事情，之前爸爸在中國訂貨，但卻把整件事扯在一起。他無奈說，「啊我爸也不是要審預算的人啊，我爸也沒有在見王滬寧啊」，而且公司是在厄瓜多，國民黨就是想要找議題打啦，只是人在家裡也有新聞，「有點無奈…對我的針對性太強」。

