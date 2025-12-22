吳宗憲護航藍委赴中竟「胡扯沈伯洋父器官」 民進黨：泯滅人性毫無下限

即時中心／徐子為報導



國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（22）日為護航赴中藍委，竟語出驚人稱「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎」。對此，民進黨發言人吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管，竟以平民的身體健康，甚至器官來惡意嘲諷。他痛批，國民黨先消費重大治安事件，又攻擊國民健康安全，企圖為藍委赴中爭議轉移焦點，更為中國獨裁政權擦脂抹粉，泯滅人性毫無下限。





吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，而對其立院同事之直系親屬進行人身攻擊，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。



吳崢指出，中國器官摘除議題，早已被國際輿論所撻伐，而根據統計今年至十月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人，未通報黑數可能更高。面對中國劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，竟還惡意消費，為中國擦脂抹粉。國民黨繼上次稱普丁不是獨裁者後，再一爭議言論，讓國際社會看笑話，讓國民黨丟臉丟盡。



吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點。我們已經無法要求國民黨黨主席要求自己的從政黨員謹言慎行，因為如今連黨主席自己都口無遮攔、屢屢失言，走向極端偏鋒。對於這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。





