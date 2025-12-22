吳宗憲護藍委赴中扯沈父器官 沈伯洋：惡毒嘲諷
（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨質疑多位藍委赴廈門參與台商協會活動的動機，國民黨文傳會主委吳宗憲今天回應時，反指「沈伯洋父親器官還健在嗎」。民進黨立委沈伯洋回應，惡毒嘲諷，國民黨對赴中的正當性，已心虛到剩下人格毀滅這一招。
國民黨今天召開記者會，文傳會主委、立委吳宗憲說明藍委赴廈門一事時稱，「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎」，引發外界議論。
沈伯洋透過臉書發文回應，國民黨無法解釋，為何在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國，面對大眾合理的政治質疑，國民黨唯一應對方式，竟然是問候立委家人的健康，來詛咒、造謠、轉移焦點。
沈伯洋指出，他父親沒有預算審查權、沒有見中國全國政協主席王滬寧，最惡劣的是造謠，他父親其實早在2019年後就不再前往中國。
沈伯洋質疑，拿一個平民的身體健康、甚至器官來惡毒嘲諷，國民黨對不起在中國的被害者，這不是監督、而是不折不扣的低俗言論。看來國民黨對於赴中國的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招，身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，「要如何守護這個國家？」
民進黨發言人吳崢也表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，而對立院同事的直系親屬進行人身攻擊，拿一個平民的身體健康、甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。
吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖因解釋不清藍委赴中行程，以攻擊民眾健康來轉移焦點。這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論撻伐制裁。（編輯：林克倫、張若瑤）1141222
