吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」

記者蔡維歆／台北報導

鹿希派學做料理。（圖／Yahoo《星二代很忙內》提供）

綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。

鹿希派去年6月接手爸爸吳宗憲砸4千萬買下的台南「老唐牛肉麵」店，如今經營1年多卻傳出暫停營業，不少網友都留言直喊可惜，鹿希派則發文表示：「各位親愛的老饕與朋友們，大家好，最近收到很多朋友的關心，首先想跟大家說聲謝謝！這段日子以來，我一直非常努力地投入在餐廳的經營上。在此要向大家澄清：我們沒有倒閉！ 謝謝老天爺的眷顧，也謝謝所有一路支持我們的朋友。 」

鹿希派去年6月接手爸爸吳宗憲砸4千萬買下的台南「老唐牛肉麵」店，如今經營1年多卻傳出暫停營業。（圖／組合圖）

他也解釋：「為了提供更好的用餐環境與品質，台南店目前正緊鑼密鼓地進行內部整修。我們預計在2月份 就會以全新的面貌重新開幕，繼續服務台南的鄉親。 開幕期間，我們準備了極具誠意的驚喜優惠，要獻給所有支持老唐的好朋友們。請大家敬請期待，也再次感謝這段時間給予「老唐牛肉麵」以及鹿希派機會的每一位朋友。我們二月見！」

