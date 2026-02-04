吳宗憲資助袁惟仁8年 曝「最後1次匯比較多」原因

吳宗憲今宣布「2026臭男人演唱會」3月28日加場。黃于珊攝



吳宗憲今（2╱4）宣布「2026臭男人演唱會」3月28日加場，談到資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日不幸病逝，他透露與黃韻玲、游鴻明、張宇、巫啟賢等人有一個群組會固定出錢幫助袁惟仁，「我最後1次匯款匯比較多，因為我沒有時間、怕忘記了，沒想到發生了不幸的事情」。

袁惟仁2018年在上海腦溢血倒下成了植物人，臥病這幾年吳宗憲和星友們持續關心他，也給金錢上的實際支助，被問最後一筆是匯了多少？他表示：「沒有很多、沒有多少錢，我們每1年都固定（金額），有一個基金可以幫他，因為他必須要復健，小胖姊姊、家人很辛苦，我們也很心疼，所以我們就在金錢上有一些資助，放在一個基金，大家共同幫忙。」

談起與袁惟仁的緣分，吳宗憲說：「小胖老師生前製作最後1張唱片就剛好是我的唱片，那1張唱片裡面有有1首歌是方文山跟周杰倫寫的〈一路上小心〉。」他不捨地說：「希望他一路好走，他也活得辛苦。」心疼對方在生命的尾端經歷的苦難。

而曹西平去年12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，與他交情不錯的吳宗憲卻缺席1月27日追思會，吳宗憲說：「告別式前幾天，我去靈堂跟曹大哥聊天聊了40分鐘，跟他的好朋友聊到吵到隔壁，嘻嘻哈哈聊得好開心，我也笑到流淚。」

身為「臭男人演唱會」主辦方的寶弟（葛兆恩）透露：「曹大哥新聞一出，憲哥馬上發一個訊息在群組裡面，傳一個片段要在演唱會致敬曹大哥，我馬上去辦這件事情。」吳宗憲一聽虧說：「你是主辦單位，你怎麼可以把彩蛋講出來？」被問是否也有致敬袁惟仁橋段？他說：「小胖剛發生，倒是還沒有這個想法。」

