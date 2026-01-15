吳宗憲賜名力挺！黑旋風險成「杜男兄弟」自嘲：越聽越可憐

記者徐珮華／台北報導

原住民男團「黑旋風」由杜家慶、杜紹穎組成，日前舉辦全新創作專輯《Just 杜 it》發表會，吳宗憲特別以影片方式隔空祝福。原來專輯名稱源自吳宗憲的幽默靈感，他曾笑稱可以叫「杜男兄弟」或「杜過難關」，讓他們自嘲「怎麼越聽越可憐」。最終兩人結合共同姓氏誕生《Just 杜 it》，象徵一張真正從自己出發、勇敢行動的作品，也呼應他們一路走來的音樂態度，不是準備好了才出發，而是出發了才慢慢準備好。

「黑旋風」成軍超過10年，由杜家慶（左）、杜紹穎（右）組成。（圖／壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

《Just 杜 it》是一張關於「開始」的專輯，記錄黑旋風10年來在演藝圈打拚的成長、掙扎與選擇。其中歌曲〈KAMA 父親〉被形容為「寫給爸爸的一封信」，錄製過程中，杜家慶數度情緒潰堤中斷錄音。歌曲開頭特別收錄父親多年前演奏的口琴片段，巧合的是旋律調性與節拍竟與歌曲完全契合，讓他感嘆彷彿一切早已命中注定。

吳宗憲曾為黑旋風賜名「杜男兄弟」或「杜過難關」。（圖／壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

新專輯推出後，黑旋風獲得眾多演藝圈好友力挺。多次同台演出的陳美鳳，祝福「流量爆棚圈粉無數，大紅大紫」；黃遠笑說自己是黑旋風的「好露友」，常常一起露營；梁文音則感性分享雙方相識超過10年，情誼深厚；王宏恩補充梁文音當年正是參加他擔任評審的比賽出道，而黑旋風又是梁文音的後輩，3組人馬同台是「音樂三代同堂」。

王宏恩力挺黑旋風發片。（圖／壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

專輯共收錄8首歌曲，橫跨流行、節奏、抒情與母語創作，從家族、文化到自我對話，記錄黑旋風一步步走到現在的真實狀態。特別的是，出道以來多以手鼓（金盃鼓）為主的杜紹穎，本張專輯重拾多年未碰的鼓棒，全程擔任爵士鼓演奏，錄音前一度壓力大到想放棄，所幸最終成品獲得樂手老師一致肯定，也成為他音樂歷程中重要的突破。

