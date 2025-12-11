吳宗憲質疑政黨之手伸入審計體系 憂淪為執政黨護航工具

國民黨立委吳宗憲11日在立法院司法及法制委員會質詢審計部組織法修正草案時,強烈反對設置「政務官副審計長」,痛批此舉將讓政黨之手伸入審計體系,恐淪為替執政黨「擦脂抹粉」的工具。

吳宗憲表示,審計部要求增設基層查帳兵力他百分之百支持,但對於設置政務官副審計長則高度質疑。他指出,審計部引用理由是比照經濟部、交通部等行政二級機關設有政務副手,但審計部職責是監督行政部門,「就好像包青天拿著尚方寶劍,卻要跟被審判的人平起平坐,這很不倫不類。」

他強調,審計應是獨立且專業的單位,副手應該是「挺直腰桿、敢指責各部會缺失的查帳將軍」,而非「看到權力就跪、充滿奴氣的副手」。吳宗憲批評,每次立法院質詢若來的是政務次長而非常務次長,往往都在替執政黨辯護,「如果連審計單位都讓政黨的手伸進去,會有嚴重後果。」

吳宗憲進一步以能源政策為例,指出審計部報告揭露多項問題:魚電共生目標4.4GW但實際核准土地只有一成、假養殖真種電騙補助、化整為零規避環評、台電綠能廠連續三年虧損等,「政府說綠能好棒棒,但你們給的資料是一塌糊塗。」他質疑,若政務副審計長進來要求美化報告,「國家還剩下什麼?」

吳宗憲最後表示將提修正動議,把資格限定在曾任或現任副審計長者,「我要的是懂審計的人升上來,不是懂政治的政客跳下來,要來抓老鼠而不是分蛋糕。」

