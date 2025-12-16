吳宗憲質詢福麥標案頻跳針 網友嘲諷：就像個孩子 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國防部採購「RDX海掃雷用旋風炸藥」標案，由資本額僅1900萬元、主要經營室內裝修的福麥公司得標，引發外界討論。而昨（15）日國民黨立委吳宗憲在質詢時，質疑福麥公司資本額低，若違約，恐連5%的履約保證金都繳不起，最後恐怕只剩司法訴訟可走；國防部長顧立雄則回應「5%履約保證金已經繳了」，一旦違約就依法沒收。而吳因頻頻跳針質詢，活耀於社群平台的台灣自媒體創作「南爸講」則嘲諷「吳宗憲在顧立雄前面就像個孩子」。

廣告 廣告

顧立雄昨日赴立法院外交及國防委員會進行專案報告，吳宗憲質詢時表示，福麥公司本額僅1900萬元，質疑若違約，恐連5%的履約保證金都繳不起。吳宗憲提到，採購有2關鍵點，第一是履約能力、第二為進出口經驗及供應鏈，而國防部新聞稿提到福麥公司有營業國際貿易，因此符合採購資格；顧立雄則回應，過去20年來對於火藥原物料的採購都是如此，也就是具有國際貿易的資格。

吳宗憲再度提出質疑，依據巨額採購的標準，5.9億元的採購案至少要有10分之1的財力證明，而該公司資本額明顯不足、僅不到3分之1，而違約金連2950萬都賠不出來，「我覺得這就是一個很大的風險」。

「我們是用押標金及履約保證金，來督促福麥公司依約履行。」顧立雄再次回應指出，廠商只要繳得出押標金及履約保證金，期限內能提出原廠證明，就認為有代理能力。吳宗憲則表示，此舉是放任廠商拿國防部合約向銀行貸款，「是在做無本生意，解約跟賠償是兩回事，您出身律師這東西不能混淆視聽」。

「我已經說了，履約保證金已經繳了，你有聽進去嗎？」質詢中，顧立雄多次重申，福麥公司一旦違約，保證金就依法沒收，並反問吳「要告他什麼？」但吳宗憲仍持續跳針，甚至稱最後可能只拿到債權憑證，相關說法也讓顧立雄當場語塞。

對此，「南爸講」在Threads上發文嘲諷「吳宗憲在顧立雄前面就像個孩子」，更有大批網友在底下留言「很顯然立委吳宗憲寫了一篇質詢稿，正在照稿念，沒想到顧立雄一個簡單的回覆打亂了吳宗憲的質詢節奏」、「吳請部長不要插嘴，是因為他要把台詞說完，把戲演完，才能剪片再邀功請款好嗎？」、「履約保證金已經繳在那了！還怕公司破產？吳宗憲立委的水準真差」、「顧立雄那個臉我看過，我老闆看我提案唬爛又懶得戳破時，就是這個表情」。

照片來源：翻攝自立法院議事轉播頻道

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

發佈7大行政區年末政績看板 童子瑋：向基隆市民清楚報告成果

「愛ài高雄」城市形象短片上線 項賓和：感受港都新舊共融人文底蘊

【文章轉載請註明出處】