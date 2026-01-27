吳宗憲赴曹西平「靈堂待半小時」 董志成作客覺得他很孤獨

董至成出席曹西平告別演唱會。（陳俊吉攝）

曹西平去年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，親如家人的乾兒子Jeremy(小俊）27日在台北市懷愛館景明廳舉辦追思會。吳宗憲雖未出席告別演唱會，但已提前幾天到靈堂致意，董志成則紅著眼眶泛淚走出會場，哽咽表示：「祝曹大哥在天堂做最帥氣、最熱情，永遠的唱跳歌手，四哥一路好走。」

吳宗憲表示，「我前兩天已經有到靈堂去跟他聊天，在那裡待了半個多鐘頭，講了一堆全世界都不知道的大頭條，現場所有人笑著掉眼淚。所有人都愛他，也希望他可以輕鬆放下一切，順順利利的往天堂飛去，人生不過爾爾，飛得多高不重要，開心降落才是真諦」。

吳宗憲（中）前幾天到曹西平（右）靈堂待半小時。（資料圖／粘耿豪攝）

董志成和曹西平之前在節目上會遇到，曾收邀到曹西平家中作客，董志成說：「他這一路走來愛漂亮，追思演唱會看到他曾經在舞台上光鮮亮麗的每一個記憶，他是真性情的人，不要麻煩人家，大家發自內心來陪他最後旅程，風風光光、漂漂亮亮很美在天堂，他是永遠偶像歌手曹西平。」

董志成也說，不需要跟別人說跟曹西平交情多好，「你跟曹哥多好，真的要好沒有，他個性使然。」他到曹家作客時，覺得曹西平自律很孤獨，「他沒有對於名利名牌習慣，始終活得像自己，卸下表演服都是一般人，真的活在每一刻當下，人生無常要轉換勇氣。」

