吳宗憲跨年遭騎士亂入「鹿希派衝上台保護爸」 6年後本人證實曝真相

記者趙浩雲／台北報導

2020台中跨年晚會在吳宗憲壓軸演出時出現小插曲，一名男子把機車騎上舞台。（圖／資料照）

歌手王ADEN日前因為因校園演唱會中遭女學生亂入演出，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，引發一連串風波，讓人聯想到綜藝大哥吳宗憲2019年跨年演出被機車騎士亂入，他機智的反應被外界大讚，而當時在演出之後，兒子鹿希派突然上台一起演出，隨著討論延燒，鹿希派本人也親曝6年前的真相。

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消，因此在網路上開始回顧不少藝人被亂入的「演出事故」片段，近期讓人印象深刻的莫過於吳宗憲2019年的跨年夜在台中麗寶樂園進行演出，擔任跨年倒數後的首位演唱嘉賓。當他演唱到經典歌曲〈笨小孩〉時，突然被一位機車騎士亂入。

廣告 廣告

憲哥的跨年演出片段在王ADEN事件爆發後，又被大家拿來討論，因為藝人如果當下表現出慌張，很容易讓現場陷入混亂，憲哥的反應不僅輕鬆應對，還化解尷尬送了該位騎士衣服，鹿西派也在演出途中突然上台與憲哥一起合唱，主持人阿KEN在演出結束後，上台串場之時也緊緊握住對方的手，表面像在打哈哈，但實則在穩定場面，不少人認為憲哥果然是老江湖。

男子騎車亂入舞台，阿KEN一起化解危機。

對此網友紛紛留言「記我覺得憲哥不是沒有危機意識，這個男生的眼神看得出來不太對，憲哥發現時有快速掃視對方有沒有明顯的攻擊武器，應該評估後決定先以不變應萬變，看到對方手勢有點像要開車廂或前置物盒，憲哥馬上面對著他後退一大步了，叫兒子上台不確定是不是原本就有的表演橋段，還是憲哥自己的決定或團隊有透過耳機講，讓至少多一個人上去應付突發狀況？阿Ken上台後也是緊緊抓著這男生的手，他們的反應真的很好，這種情況要是台上的人表現驚慌，會超級危險，很容易引起恐慌，造成台下很嚴重的踩踏事故！！」

對此，鹿希派本人也留言還原當年事發經過：「我其實是後面一趴的表演，但看到有狀況，我跟後台說拿水給他就去了，兩個人也大於一個人，安全第一。」也讓眾人大讚「鹿希派很讚！反應很快」、「挺棒挺機警的 保護老爸 讚」。

更多三立新聞網報導

震驚曹西平驟逝！陳美鳳「心裡真的一揪」憶秀場點滴：不敢點開新聞

嗆遺產不讓家人碰！曹西平乾兒子「能否拿到？」 律師點出這一關鍵

乾兒子可以送曹西平了！治喪小組聲明曝光 Jeremy全權處理2件大事

曹西平治喪小組發聲！「歌后前夫三哥」奔回台 協助乾兒子處理後事

