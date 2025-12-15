吳宗憲跳針質詢顧立雄 溫朗東舉美國例子打臉！

國防部長顧立雄今（15）日赴立法院外交及國防委員會進行專案報告，國民黨立委吳宗憲在質詢時頻頻緊咬公司資本額，質疑福麥若違約，恐連5％的履約保證金都繳不起。顧立雄多次無奈重申，福麥公司「5％履約保證金已經繳了」，一旦違約就依法沒收，直言「要告它什麼？」。對此，時事評論員表示，強如美國也用殼公司去買賣軍火的案例，解決的辦法就是我們在驗收制度上面把關完整。

溫朗東在《台灣向前行》節目中直指，顧立雄的態度就非常簡單，廠商如果魚目混珠做不到，你交的保證金就沒了，所以一般的廠商是無利可圖，還把保證金都賠掉，就這麼簡單，你光想這個哪有什麼貪污、圖利的問題，結果吳宗憲一直在那邊跳針，溫朗東砲轟藍營「不要在那邊扯一堆」！

溫朗東舉例，在國際社會上面，美國也發生了用很多白手套或者是空殼公司去買賣軍火的案例，2011年的時候，在懷俄明州那裡一間物流顧問公司，結果實際上是做軍用拖車裡面的軍用空氣跟流體過濾的套件，第二個案例也是在美國，國務院去下單，跑去維吉尼亞海灘那邊一家潛水店，說是潛水裝備的貿易商，結果裡面賣戰術配件，把它們賣給海豹部隊。

溫朗東表示，買賣軍火有兩個狀況，第一個地緣政治的衝突，像台灣買武器、國際上很多地方不敢賣我們，怕中國的壓力，第二個就算美國它老大哥沒在怕，可是有些時候原廠的一些套件，它價格太高或者是缺貨或是停產了，這時候只好買副廠的。溫朗東砲轟藍營連連看「賴清德認識的A、A認識的B、B認識的C」，人際關係還有六度理論，自己跟比爾蓋茲還可以連得上咧。

原文出處：吳宗憲跳針質詢顧立雄遭打臉！溫朗東舉例：強如美國也這麼做！

