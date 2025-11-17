吳宗憲轟國營事業淪「綠色金庫」 四大通病全民買單

立法委員吳宗憲今日在立法院司法及法制委員會質詢時，痛批國營事業淪為民進黨的「綠色金庫」，並點出預算失控、工安漠視、人事酬庸、圖利舞弊等四大通病，要求執政黨立即下架酬庸高官，將國營事業還給全民。吳宗憲指出，國營事業預算失控已成常態，中油前執行長徐漢2022年收賄1687萬元，被稱為「最貪公務員」，調查局更證實中油是國營貪瀆案移送第一名，內控形同虛設。

他強調，錯誤的能源政策製造「缺電」急迫性，讓高層敢在採購中下指導棋，將預算黑洞合理化。在工安問題上，吳宗憲揭露三接工程已累積7條人命，批評高層只顧在工程款上下指導棋，卻漠視工安。他痛斥：「高層貪腐、基層漠視工安是一體兩面，人民的生命比不上你們瓜分的油水嗎？」人事酬庸方面，吳宗憲列舉台肥前董座康信鴻刻意擺爛南港C2開發案、前董座鍾榮吉赴中設廠失敗遭判刑，以及近期吳音寧人事爭議等案例，直指國營高層已淪為政治酬庸，讓國營事業成為「政治金庫」。

圖利舞弊更是層出不窮，從台肥董總康信鴻與黃耀興浮報差旅費、台鹽綠能前董座陳啓昱涉嫌圖利近4億元，到中油、台電、中鋼電子舞弊招考逾100人混進國營，顯示用人機制全面失守。

吳宗憲批評法務部、廉政署無法提出具體防弊作為，他揭露弊案手法：採購價先射箭再畫靶，底價不靠市場靠關係；真正油水灌在變更設計、追加預算環節；國營高層築起防火牆，只讓採購基層背鍋。

吳宗憲提出三大解方：底價與訪價全程紀錄留底、重大價格變更啟動二次審查並公開、廉政署建立揭弊保護方案。他強調，錯誤能源政策加上貪腐，等於人民雙重買單，呼籲執政黨積極追繳不法所得。

