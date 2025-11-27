吳宗憲轟少事法淪溺愛: 詐欺集團利用年輕人零成本

國民黨立委吳宗憲今(27)日在立法院質詢法務部和司法院,痛批少年事件處理法過度保護未成年人已變成溺愛,導致詐欺集團更喜歡利用年輕人犯罪。他要求法務部兩個月內提出詐欺犯精進報告,引入被害人NGO進行衝擊式輔導。

吳宗憲指出,監獄內詐欺洗錢受刑人占全體受刑人20%,少年矯正學校與詐欺有關的學生更高達26%,等於成人監獄五分之一、少年矯正機關四分之一都跟詐欺有關。但矯正機關的處理策略只有「法制教育、上課輔導」這種老掉牙方式。

吳宗憲質疑:「上課有效嗎?如果上課有效,他在外面聽老師講就會很有效果了。」他曾視察矯正所,發現老師在上面上課,小朋友在後面做自己的事情,效果不大。他批評:「這變成我們在騙納稅人,對小朋友來說矯正機關只是度假中心,白吃白喝度個假就出來又鍍金了,這樣是不會悔悟的。」

吳宗憲強調,詐欺少年犯去ATM領錢面對的是機器,無法感受被害人的痛苦,甚至有人因受詐欺而自殺。他要求法務部引入被害人保護團體進行衝擊式輔導,讓被害人現身說法告訴他們家庭如何分崩離析,落實勞動工作矯正金錢觀。

針對少年割喉案,吳宗憲指出該少年前一年就被查獲身上帶刀,但因「不是經常性攜帶」而未啟動保護機制。他批評:「小朋友帶刀上學是很嚴重的事,不能拘泥於文字說非經常性就不處理,這會讓其他學童陷於危險。」

吳宗憲呼籲司法院不要再拿保護未成年人當藉口,讓整個犯罪偵查都無效。

