吳宗憲轟法務部不執行死刑 鄭銘謙回嗆：我有執行！

立法院司法及法制委員會今（31）日針對近期台北車站與捷運中山站發生的隨機攻擊案進行專題報告。國民黨立委吳宗憲質詢時嚴厲批評法務部不敢執行死刑，導致「警察累死，法務部裝死」。對此，法務部長鄭銘謙強烈反擊，強調自己任內已有執行死刑紀錄，雙方爆發激烈言語交鋒。

法務部長鄭銘謙、立委吳宗憲。（圖／國會頻道）

針對日前震驚全台的台北車站與捷運中山站隨機攻擊事件，造成包含嫌犯張文在內共4人死亡，立法院邀請法務部長率領相關單位，就無差別攻擊犯罪防治與量刑檢討進行報告。吳宗憲質詢時指出，雖然政府強調提高見警率，但若法務部不落實死刑執行，對於治安維護恐無實質助益。

吳宗憲引用司法官學院9年前的研究報告指出，高達73%的隨機殺人犯具有前科紀錄，質疑法務部未善用數據整合警政與衛政系統。他舉例嫌犯張文雖非暴力犯罪通緝犯，卻能順利租屋投宿，顯示通緝系統失靈；此外，今年中壢發生的砍殺孩童案，嫌犯亦有多次吸毒紀錄，相關單位卻未能有效掌握高風險族群。

法務部。（圖／資料照）

吳宗憲進一步批評，政府不能僅以「研議中」作為回應，應透過治安網鉤稽找出高風險份子。他指控法務部實質廢死，是在餵養下一個殺人犯，並提及過去有隨機殺人犯關押十多年病死都未伏法。他痛批發生重大案件時，政府只會要求警方加強巡邏，檢察官卻在辦公室吹冷氣，想辦法讓嫌犯逃避死刑。

面對指控，鄭銘謙動怒反駁，質問吳宗憲指控法務部裝死「有證據嗎？」他強調北捷案發生後檢方已全力查緝恐嚇案件，目前各地檢署偵辦37件、聲押14人另安置1人、起訴5人。鄭銘謙表示，檢察官對於惡性重大罪犯均具體求處重刑，絕無實質廢死一事，並反問曾任檢察官的吳宗憲為何出此言論。

針對死刑議題，鄭銘謙明確表示，最高檢察署正針對憲判8號死刑判決研議是否提起非常上訴。他更反擊指出，「我任內有執行死刑」，並舉證今年1月16日已簽准上任後首張死刑執行令，槍決殺害前女友及其母親的死刑犯黃麟凱，駁斥外界對於法務部不敢執行死刑的質疑。

