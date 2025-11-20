吳宗憲轟災後補助太繁瑣：政府是在救災還是在整災民？
花蓮馬太鞍溪災後特別條例今於立院審查，國民黨立委吳宗憲除表態支持花蓮重建，也強調必須同時關注宜蘭災情。他指出，上週鳳凰颱風帶來長時間滯留雨帶，造成蘇澳、東山多處嚴重淹水，家戶客廳泡泥水、家具電器幾乎全毀，災民疲憊無助，「看不到明天的無力感，非常心痛」。
吳宗憲透露，災區甚至傳出一名獨居者在家中溺斃，更凸顯治理迫切性。他並點名拖延15年的「蘇澳溪分洪工程」必須儘速啟動，避免下一場暴雨再次奪走生命。
針對行政院承諾的「最高10萬元」淹水補助，吳宗憲質疑要求災民提供「財損證明」恐成二度傷害。他指出，若依財政部過去對財產損失的定義，災民恐需提出前後泡水照片、損失清單、發票、估價單及里長證明等繁瑣程序，「這不是補助，是在整災民」。
他痛批，「不能跟災民說恭喜你家淹到一公尺，你符合補助資格」，並呼籲政府必須從寬、從速處理，避免官僚程序壓垮災民。
吳宗憲也引用衛福部高階官員建議，強調目前受災戶需跨部會求助，「家庭損害找內政部、農損找農業部、貸款找經濟部、減稅找財政部」，形同多處奔走，令人疲乏。他促請政府建立「一站式服務」，由內政部統籌協助跨部會協調，讓災民「申請一次就好」。
他最後提醒，行政效率直接關係人命，呼籲部會加速推動補助入帳時間，不要讓下一個颱風到來前，災民依然邊等邊受苦。
更多品觀點報導
半導體國安議題引關注 藍委促強化法制與人才留任政策
10億非法吸金案偵辦4年無進度! 王鴻薇質問法務部：這合理嗎？
其他人也在看
安農溪泛舟遭業者獨佔挨批 宜縣府擬授權公所管理
很多人夏天會到宜蘭安農溪泛舟，但為了安全，縣政府委託海洋大學評估公告戲水活動的限制和注意事項，若業者、遊客違反規範可能被開罰。不過鄉公所還在爭取安農溪泛舟的管理、經營權利，縣政府也正研擬訂定自治條例授權。公視新聞網 ・ 1 天前
機車蛇行「猛撞警車」還肇逃 被逮辯稱：臉抽筋
高雄市近日發生兩起機車事故，一名男子凌晨騎車撞警車逃逸，竟辯稱是因「臉部痙攣」；另一女騎士酒後駕車，與他人相撞雙雙受傷。警方表示，肇事逃逸將處以新臺幣1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月；酒駕女騎士則將因公共危險罪被移送法辦。騎車安全須謹慎，切勿酒駕肇事！TVBS新聞網 ・ 1 天前
桃園廚餘去化處理全國標竿 立委率環境部與農業部考察觀摩
立法院社會福利及衛生環境委員會20日率環境部、農業部至桃園市榮鼎生質能中心及泓橋環保科技工程公司考察，實地了解桃園廚餘去化量能與生質能循環技術。中央肯定桃園在非洲豬瘟爆發後，全國面臨廚餘去化危機時仍能維持穩定處理，成為全台「廚餘多元再利用標竿城市」。環保局表示，桃園因超前配置「厭氧消化沼氣發電＋堆肥製肥」多元再利用體系，其中，全國首座整合型生質能中心，設計處理量每日最大可處理135公噸生熟廚餘、水肥，再加上委託轄內泓橋環保科技工程股份有限公司處理廚餘，足以妥善處理桃園每日產出的廚餘。環保局長顏己喨表示，桃園市廚餘處理主要採厭氧消化及快速發酵製成肥料，內臟類採焚化作為防疫應變措施。生質能中心在規劃之初就考量到未來生熟廚餘去化問題，規劃設置厭氧消化單元專門處理生質廢棄物，設計處理量每日最大可處理135公噸生熟廚餘、水肥，並利用微生物分解產生沼氣作為發電使用，疫情期間廚餘再利用資源化達86%，實現循環經濟及環境永續政策。海資處長林立昌指出，因應疫情爆發，桃園環保局啟動廚餘應變處理措施，除原有家戶廚餘收運由清潔隊收運不受影響外，原養豬場收受廚餘則由環保局協調清運至生質能中心及其他去化管道，自疫台灣好新聞 ・ 23 小時前
教育部坦言校園禁不了抖音 但會加強素養教育
台灣許多中小學生經常接觸包括抖音、小紅書等短影音及社群平台，其中卻有很多不適合未成年兒少的內容，立法院教育文化委員會今天(20日)邀請教育部、數發部等就此問題進行報告。教育部次長劉國偉面對藍、綠立委的質詢時，坦言教育部確實禁不了，但會盡量加強老師跟學生的素養教育。 許多中小學生很喜愛觀看抖音(含TikTok)、小紅書等短影音或使用相關社群平台，但其中有許多不實訊息、甚至涉及詐騙。國民黨立委柯志恩20日在立法院教育文化委員會質詢教育部跟數發部有何管制辦法。 教育部次長劉國偉表示，學校的網路都有設定無法連上這些網站，但他坦言學生若使用自己的網路，教育部確實「禁不了」，他說：『(原音)第一個，禁不了，但我們會透過我們素養教育(加強)。』 民進黨立委張雅琳進一步追問，這些內容若涉及詐騙或是個資洩漏，教育部所謂數位素養宣導方式與成效到底如何？劉國偉則表示，教育部每年都會即時更新教材，也會讓有經驗的專家學者入校指導。劉國偉：『(原音)每年事實上都有請老師在職訓練，不管媒體素養跟數位媒體素養。我們也會請有經驗的教學老師跟專家學者入校，手把手教學協助，還有教材設計，我們會及時將案例放進資訊。如果委員有中央廣播電台 ・ 1 天前
林口子弟戲文化節登場 從廟埕到街頭玩出文化新風貌
新北林口區年度文化盛事「二○二五年新北市林口子弟戲文化節」將於十一月廿九日在林口竹林山觀音寺登場。今年以「傳統戲曲×潮流文化」為主題，融合戲曲展演、文化體驗與創意行銷，展現林口深厚歷史與青春活力。今（廿）日活動宣傳記者會，由「頭湖悅樂軒」搶先演出《張飛收嚴顏》精彩片段，藝員以精湛唱腔與細膩身段詮釋三兄弟義氣救主情節，主角「嚴顏」留待主活動當天揭曉造型與劇情發展。林口區長鄭淑敏表示，林口子弟戲文化節自二○○九年舉辦至今已邁入十六個年頭，活動年年精彩，今年由悅樂軒與嘉寶國小攜手演出，象徵子弟戲薪火相傳，主活動當天除了臉譜彩繪、親子DIY等體驗，公所推出花旦造型吉祥物集點禮，增添歡樂氛圍。體育局長洪玉玲表示，軒社繞境讓民眾在徒步中感受在地文化魅力，文化活動亦成為促進健康生活推力 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 59 分鐘前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 6 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 3 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 16 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB／被大谷問題問到煩？道奇老將無奈：小互動都被放大
MLB／被大谷問題問到煩？道奇老將無奈：小互動都被放大EBC東森新聞 ・ 5 小時前