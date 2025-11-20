吳宗憲轟災後補助太繁瑣：政府是在救災還是在整災民？

花蓮馬太鞍溪災後特別條例今於立院審查，國民黨立委吳宗憲除表態支持花蓮重建，也強調必須同時關注宜蘭災情。他指出，上週鳳凰颱風帶來長時間滯留雨帶，造成蘇澳、東山多處嚴重淹水，家戶客廳泡泥水、家具電器幾乎全毀，災民疲憊無助，「看不到明天的無力感，非常心痛」。

吳宗憲透露，災區甚至傳出一名獨居者在家中溺斃，更凸顯治理迫切性。他並點名拖延15年的「蘇澳溪分洪工程」必須儘速啟動，避免下一場暴雨再次奪走生命。

針對行政院承諾的「最高10萬元」淹水補助，吳宗憲質疑要求災民提供「財損證明」恐成二度傷害。他指出，若依財政部過去對財產損失的定義，災民恐需提出前後泡水照片、損失清單、發票、估價單及里長證明等繁瑣程序，「這不是補助，是在整災民」。

他痛批，「不能跟災民說恭喜你家淹到一公尺，你符合補助資格」，並呼籲政府必須從寬、從速處理，避免官僚程序壓垮災民。

吳宗憲也引用衛福部高階官員建議，強調目前受災戶需跨部會求助，「家庭損害找內政部、農損找農業部、貸款找經濟部、減稅找財政部」，形同多處奔走，令人疲乏。他促請政府建立「一站式服務」，由內政部統籌協助跨部會協調，讓災民「申請一次就好」。

他最後提醒，行政效率直接關係人命，呼籲部會加速推動補助入帳時間，不要讓下一個颱風到來前，災民依然邊等邊受苦。

