民視新聞／潘柏廷、陳瑞婷報導

國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德皆有意角逐宜蘭縣長，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（10）日爆料，上週二吳宗憲參加國民黨在地方開聚會，還被邀請至張勝德父子待的小包廂，突然2名議員直接罵吳宗憲「不可能給你選！」等語，吳子嘉則認為此舉等同「放狗咬人」。對此，民眾黨宜蘭縣黨部主委暨縣長擬參選人陳琬惠今（11）日也回應了！

針對吳子嘉昨日的爆料，陳琬惠今日受訪表示，不管是張勝德或吳宗憲都已經有出來澄清，就以兩人澄清內容為主；正如同吳宗憲所言「大家以團結為前提」，或許大家有不一樣的意見，但是她相信在昨天的事件後，未來在相關聚會也會以團結為前提來表態。

廣告 廣告

陳琬惠也說，其實張勝德和吳宗憲事後是一樣的講法，而且張勝德對於當場發言中也非常驚訝，「所以目前不管是阿德（張勝德）或是宗憲，在這件事情上大家都希望不要過度解讀」。

因此，陳琬惠直言並沒有定位成網內互打，而她覺得大家對於現場的說明、解釋可能各自不同，但是既然會因為那個場景提升誤會，大家未來在相關聚會形式上都應該要更加謹慎、小心。

針對宜蘭藍白合部分，民眾黨秘書長暨陳琬惠團隊競選總幹事的周榆修則稱，目前宜蘭黨部都是陳琬惠的後盾，正如同黨主席黃國昌所講的「把自己成為最好的選擇」，所以可以看到陳琬惠提出一系列對宜蘭未來更好的相關政策，然後將一盤一盤政策牛肉端上來。

周榆修又說，當然一樣保持最大的善意與誠意，現在靜待國民黨的候選人，一旦人選產出後，就會有一套兩方都可以接受的機制，讓藍白推出一出最強的組合，繼續讓縣民更幸福。

面對國民黨傳出比民調有兩個方式，一個是國民黨先比完後再和陳琬惠比較，另一個則是三個人一起比較，陳琬惠則喊話，她贊成一對一的民調，至於相關機制當然要交給黨中央做更通盤的討論，方法還是要公平、公開、公正，她更強調「還是會競選到底」。





原文出處：快新聞／吳宗憲選宜蘭縣長堪憂？傳被張勝德「放狗」逼退 陳琬惠發聲了

更多民視新聞報導

總預算未列光復洪災！張峻轟花縣府連正式道歉都沒有：要災民如何接受

柯文哲怒了！嗆法院拒絕直播「怕什麼」 她狠酸：怎不找橘子一起開？

王鴻薇唱衰台灣？竟稱炸藥標案如「小吃店進快篩」 顧立雄反擊了

