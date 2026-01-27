吳宗憲遺憾缺席曹西平告別式！靈堂催淚喊：所有人都愛你

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平今(27日)舉辦追思告別式，綜藝天王吳宗憲雖今日因行程未能出席，但他透露前兩天已先行前往靈堂，與老友隔空敘舊。吳宗憲感性表示，當天在靈堂待了半個多小時，講了許多不為人知的往事，更形容現場所有人笑著掉眼淚。

吳宗憲回憶，前兩天在靈堂陪曹西平聊天時，聊到興起，他甚至吐露了許多「全世界都不知道的大頭條」。他笑說，當時在場的人聽了都覺得很訝異，情緒既開心又傷心。雖然曹西平已不在人世，但透過這種方式的對話，彷彿老友之間從未遠離。

面對曹西平的離去，吳宗憲送給曹西平一段話：「人生不過爾爾，飛得多高不重要，開心降落才是真諦！」吳宗憲表示，所有人都深愛著曹西平，也衷心期盼他能輕鬆放下一切，順順利利地往天堂飛去，這段話也呼應了今日會場「最後的安可」主題。

