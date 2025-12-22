吳宗憲酸沈伯洋父赴中器官健在？綠委轟「泯滅人性」：污衊詛咒前台商？

記者詹宜庭／台北報導

吳思瑤開轟，吳宗憲泯滅人性，沈伯洋父親是清清白白的跨國台商。（圖／翻攝畫面）

國民黨7立委赴中參與廈門台商協會活動，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（22日）指出，民進黨政府宣傳赴中旅遊會被活摘器官，「那沈伯洋爸爸的器官還健在嗎」？對此，民進黨立委吳思瑤開轟「吳宗憲泯滅人性，沈伯洋父親是清清白白的跨國台商，且從2019起他就不再前往中國經商。國民黨立委才去參加台商活動，返台就放任同黨立委這樣污衊詛咒前台商？」

吳宗憲今日上午表示，台灣與中國之間有非常多的貿易往來，民進黨人一堆親友在中國賺錢，怎麼藍委去中國關心台商就變賣台？民進黨政府甚至宣傳赴中旅遊就會被活摘器官，「那我只想問，沈伯洋爸爸的器官還健在嗎？」

對此，吳思瑤開嗆，「吳宗憲泯滅人性、喪盡天良。國民黨要道歉，吳宗憲也要道歉，詛咒他人父親，失格、失德、無良、無恥。沈伯洋父親是清清白白的跨國台商，且從2019起他就不再前往中國經商。國民黨立委才去參加台商活動，返台就放任同黨立委這樣污衊詛咒前台商？」

