吳宗憲錄《Talk Talk秀台語》人來瘋 放話第三季「取代Sandy」全場笑翻

吳宗憲錄影火力全開。（公視台語台提供）

吳宗憲近日上公視台語台《Talk Talk秀台語》錄影，一開場女兒Sandy（吳姍儒） 就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」沒想到吳宗憲火力全開、話匣子停不下來，完全展現「人來瘋」本色，把自己當主持人狂接話，錄影現場笑聲不斷，他還開玩笑說第三季要來「取代Sandy」，Sandy 當場苦笑回：「不要這樣喔！」

吳宗憲錄影火力全開，讓攝影棚笑聲不斷，除了跟女兒Sandy鬥嘴外，節目中也不忘對黃豪平送上祝福，支持多元成家，祝他早日找到男朋友，笑翻全場！Sandy 最後補充：「不要給他麥克風，大家會無法下班喔（笑）」

Sandy主持邁入第二季，台語不輪轉（袂輾轉）的Sandy跟著參賽者、評審們精進台語，面對緊張的賽制她則說：「觀眾都在等這刻，看誰是最後總冠軍！選手們都太強了，能走到最後一步，過程真的挺曲折離奇」。

