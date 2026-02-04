吳宗憲開唱宣布加場「邀周杰倫站台？」本人親自回應了

吳宗憲4日舉辦「2026臭男人 演唱會」宣布加場記者會。（ 范揚光攝）

吳宗憲4日舉辦「2026臭男人 演唱會」宣布加場記者會，這場演唱會由已故天王高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）策畫，寶弟今也到場力挺，寶弟笑說屆時自己也會上台演出，被吳宗憲虧「現在還要賣票不要開玩笑」，讓寶弟說只會唱2首約6分鐘。

吳宗憲預告正計劃3月28日加場嘉賓有望邀請曾一起合唱〈窗外〉 Joanna（馮瑋君）同台演出，3月29日演唱會嘉賓則是康康、寶弟，將在台上呈現精彩又逗趣演出。吳宗憲更放話若邀天王周杰倫來站台，周杰倫來的機率是9成以上，「我從以前都沒有去麻煩過人家」，下秒大家拱吳宗憲真的開口試著邀周杰倫，吳宗憲打趣婉拒，「我為什麼要邀？妳又不是我媽。」

廣告 廣告

吳宗憲4日舉辦「2026臭男人 演唱會」宣布加場記者會，寶弟到場站台。（ 范揚光攝）

吳宗憲正積極備戰演唱會，一定會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心，「現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

他曾多次公開表示，觀眾跟歌迷是自己的衣食父母，面對不管大場還是小場演唱會，他的態度一樣認真，更承諾會帶來最棒的舞台，吳宗憲說：「現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心，唱出所有歌迷最愛聽的歌。所以我一定會讓你們聽到最想聽的歌，來我的演唱會，就是要值回票價，大家都不虛此行。」

更多中時新聞網報導

澳網》阿卡瑞茲退喬帥 生涯全滿貫最年輕

彩排擾民 頑童道歉：短期不會回來

金宣虎爆逃稅 遭廣告商切割