吳宗憲開金口：粿粿該淨身出戶！ 自曝早看見范姜離婚官司未來發展
綜藝天王吳宗憲今（12日）錄製由羅志祥與何美主持的中天綜合台節目《綜藝OK啦》，被問及日前直播中談到「范姜彥豐、粿粿與王子（邱勝翊）」的婚變事件，，更透露自己看得到未來，「我也在裡面把那個法院的判決都講出來了，因為法院後來也是約莫是判決1200萬，然後可以有一部分因為法官也在等我這邊的答案，這種東西是有行情的啦。不要再掙扎了嘛好不好？那個王先生就500（萬）、粿粿700（萬）」。
他進一步提到范姜彥豐要求離婚賠償1200萬元一事，先說「粿粿要淨身出戶」，同時表示：「有個行情大概是這樣，要平息人家的怒火嘛。」強調自己對三人都抱持關心態度，也呼籲：「上法院前不如先給我一通電話。」
吳宗憲直言「在愛情面前，誰不卑微」，他說當時會直播是臨時被公司副總安排，「那天沒睡著，昏昏沈沈的，副總說要直播，有人問到，我就順勢講了一下，也只是幫忙澄清」。但也坦言：「我有跟他們（粿王）說要上法院前不如給我一個電話。」
吳宗憲表示人與人相處要有「邊界感」，還搞笑說：「我這種敏感體質，一碰到就著床。喜歡的女生約到家裡，小豬（羅志祥）你會吧？」沒想到小豬立刻笑回：「不會！」至於是否想簽下粿粿成為旗下藝人？吳宗憲則自嘲：「我經紀公司現在名存實亡啦！」
