吳宗憲震撼宣布告別封麥演唱會！恐成絕響最後一唱 只想開心唱給大家聽

「本土天王吳宗憲」回來了！睽違六年未開唱的他，正式宣布展開全新巡演計畫——【吳宗憲 JACKY WU《2025臭男人演唱會》】，首站確定於 2025年12月27日（六） 在 澳門倫敦人綜藝館 盛大開唱！這也是他自2019年高雄巨蛋與馬來西亞演唱會後，再度登上國際舞台，消息一出立刻引爆粉絲熱烈搶票潮。至於是否會將巡演帶回台灣？吳宗憲笑說：「現在每唱一場都可能成為絕響，偶爾開唱就是想開心唱給大家聽，至於台灣場，就等時機成熟吧！」

被封為「行走的CD」的吳宗憲，不僅唱功穩健、情感濃厚，還擅長以即興脫口秀炒熱氣氛，每場演出都笑聲與感動並存。此次「臭男人」演唱會名稱也充滿他式幽默，他笑說：「『臭』就是有點自大、愛開玩笑，代表年紀到了，男人只剩一張嘴！」既自嘲也展現出歲月的從容。演唱會將帶來經典金曲〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉、〈永保安康〉、〈笨小孩〉與咻比嘟嘩名曲〈世界末日〉等超過百首代表作，讓粉絲重溫那個屬於吳宗憲的黃金年代。

吳宗憲宣布舉辦演唱會。（圖／東西文娛、星樂全球）

這次吳宗憲更邀請多年戰友 康康 擔任嘉賓，兩人將合體開唱、笑料不斷，他感性提到：「當年我、康康和高凌風是『三大難高音』，如今希望邀寶弟（高凌風之子葛兆恩）一起延續傳承。」此外，還有一位「后級神秘嘉賓」將登場飆唱，令粉絲倍感期待。

