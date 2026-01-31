吳宗憲馬年福卡 祝鄉親龍馬勁賀

立委吳宗憲在南方澳南天宮公開全新設計的馬年福卡，祝福鄉親「龍馬勁賀」、「心想事成」。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

立委吳宗憲卅一日在宜蘭南方澳南天宮金媽祖開記者會，公開全新設計的馬年福卡，祝福鄉親「龍馬勁賀」、「心想事成」。

吳宗憲表示，年假即將到來，很多人會利用這段時間走春拜廟，他為鄉親準備五千個馬年福卡，其中祝福語為最能代表宜蘭意象的「龍馬勁賀」，祝福每位鄉親在新的一年甚麼都好、甚麼都順，事事都能心想事成。

他說，選在南天宮公布新年福卡，就是希望在金媽祖鼎盛香火加持下，護佑宜蘭鄉親乃至全台人民國泰民安，因此，他在現場也手持福卡過爐祈福，把對宜蘭這片土地的祝福、對鄉親的感謝，以及對未來的期許全都投注到卡片。

他表示，過年期間，他會到各鄉鎮廟宇向大家拜年，並送福卡。發放時間與地點，會陸續公布在吳宗憲的臉書粉專。