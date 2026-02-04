吳宗憲鬆口台北演唱會嘉賓 「邀周杰倫來機率九成」

吳宗憲鬆口嘉賓人選，透露有意邀請已成為豪門媳婦的Joanna站台。（圖／侯世駿攝）

綜藝大哥吳宗憲將在3月28、29日登上台北國際會議中心（TICC），舉辦《2026〈臭男人〉巡迴演唱會》，今（4日）他出席記者會，鬆口嘉賓人選，透露有意邀請已成為豪門媳婦的Joanna站台，合唱經典歌曲〈窗外〉。吳宗憲甚至笑稱若開口邀請周杰倫，「來的機率九成以上」，但隨即補一句：「我一輩子都沒麻煩過人家，還是不要為難朋友。」

談到日前陳漢典與黃路梓茵（Lulu）盛大婚宴，吳宗憲曾公開承諾包出200萬元紅包，被追問是否已兌現？他豪氣回應：「小錢，怎麼可能拖過隔天。」更當場秀出3人手機群組中的付款 QR Code證明誠意。一旁的兒子鹿希派則笑說，公司內部原本「有努力勸憲哥不要給出去」，吳宗憲立刻回嗆：「勸什麼勸！」堅持一定要包出去。

被問200萬禮金，吳宗憲秀出3人手機群組中的付款QR Code證明誠意。（圖／侯世駿攝）

此次巡演主辦單位為高凌風愛子葛兆恩，吳宗憲透露，原本並未計畫再開演唱會，「要開也是告別演唱會了」，但因與葛兆恩父親、已故藝人高凌風之間有著深厚情誼，甚至形容是「量子糾纏」，最終點頭答應。

至於外界好奇為何不選在台北大巨蛋開唱？吳宗憲直言：「就是倉促啊。」他也笑說，先前澳門場次取消後，本以為不用再唱，沒想到葛兆恩上節目《綜藝玩很大》後促成台灣場，一口氣還開兩場。吳宗憲《2026〈臭男人〉巡迴演唱會》門票將於2月27日中午於KKTIX網站及全台全家便利商店開賣。

