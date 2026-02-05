吳宗憲《大熱門》加入週六戰場！白冰冰席開23桌發百萬紅包 喊話對手「這句話」

白冰冰舉辦《超級冰冰Show》尾牙宴。董孟航攝

《超級冰冰Show》上周蟬聯收視冠軍，穩坐週六黃金時段霸主地位。主持人兼製作人白冰冰為慰勞工作團隊，今（5日）盛大舉行尾牙宴，因參與人數眾多，桌數從預定的15桌一路追加到23桌，更豪氣準備超過百萬元紅包犒賞幕前幕後工作人員，面對過年後吳宗憲、胡瓜等大咖節目接連夾擊，白冰冰受訪時老神在在，展現演藝圈大姐大的氣度。

白冰冰接受訪問。董孟航攝

無懼憲哥、瓜哥夾擊 白冰冰：演藝圈要像夜市熱鬧

隨著康康領軍的《綜藝一級棒》與胡瓜的《週末最強大》形成強烈競爭，傳出吳宗憲也將加入週六戰區，白冰冰對此大方回應，將演藝圈比喻為「夜市」：「如果只有一家店太冷清，大家一起進來才會熱鬧。」她坦言自己睡覺以外的時間都在運籌帷幄，雖然面對競爭壓力大、睡眠不足，但她不靠醫美，認為現在的生活狀態就是最好的保養。

葛萊美評委盛讚「與時代同行」 70歲冰冰姐自比工作像脫韁野馬

日前美國葛萊美獎評委張正馨公開稱讚白冰冰投資一生在演藝事業，70歲仍充滿熱情、提攜新人，這讓白冰冰她自豪表示：「我一直在學新東西，現在流行什麼我都知道！」她自認私下溫馴，但一投入工作就像「脫韁野馬」，眼睛會放光。

白冰冰憶白曉燕淚崩 婉拒演阿嬤真相有洋蔥

白冰冰回憶過往，語氣仍帶著一絲感傷。她透露在失去女兒白曉燕後的28年間，有長達8年的重大節日都是邊擺碗筷、邊吃邊流淚。雖然走過陰霾，但她坦言過去很排斥演「阿嬤」，直到有次在路上遇到一位抱著小孩的女性叫她「阿嬤」，對方解釋：「我是曉燕的同學。」白冰冰才驚覺，如果女兒還在，現在也已經45歲了，才讓她重新釋懷，接受自己「演藝圈老奶奶」的身分。

「Give me five少女隊」出席尾牙宴。董孟航攝

子弟兵齊聚 董至成、台一線現身同歡

今天的尾牙現場星光熠熠，包括「台一線」東諺與阿玟、董至成、孔鏘老師、蔡家蓁、曾瑋中、「Give me five少女隊」等40多位藝人到場，甚至連餐廳服務員都拿到了冰冰姐發放的小費，現場氣氛熱鬧非凡，白冰冰透露除了演藝主業，副業水餃品牌也穩定成長中，明年更想挑戰開到30桌。



