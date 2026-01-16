吳宗憲、張勝德全民調決勝負 藍宜蘭縣長人選2月底出爐

國民黨中央黨部今（16）日針對2026宜蘭縣長選舉人選進行協調，有意投入選戰的宜蘭縣議長張勝德、立委吳宗憲皆出席。歷經約1小時協調後，雙方達成共識，將採全民調方式決定最終出線人選，預計下週進行第二次協調會討論民調細節，2月底前將產生候選人。

國民黨中央黨部16日針對2026宜蘭縣長選舉人選進行協調。（圖／中天新聞）

宜蘭縣黨部主委林明昌表示，相較於台中市長人選協調會的緊張氣氛，宜蘭縣長協調會氣氛輕鬆。他指出，這場協調會非常成功，兩位候選人都非常優秀且有共識，不管誰出線，絕對全力支持提名的人，今天的結論就是大家一定要團結，因為只有團結才能打贏勝仗。

吳宗憲表示，團結是第一個共識，另外今天協調出一個機制來決定候選人，且是在雙方都滿意的情況下達成。張勝德則說，將以全民調來產生候選人，民調部分會有對比和互比。林明昌補充說明，會是一份內參民調，預計在2月底前就會底定人選。

針對民調細節，林明昌說，會在第二次協調再做討論，預計下個禮拜會有第二次協調會,時間尚未確定。屆時將討論民調公司、民調題目及方法等，黨中央對此次協調也非常肯定。

吳宗憲強調，這次宜蘭的初選是一個「模範型」的初選，因為他跟張勝德到現在都是戰友，從來沒有攻擊對方，也從未惡言相向，就是彼此祝福，「兄弟登山,各自努力」。他並指出，黨中央跟地方黨部有一個公平的機制，透過那個機制，哪一位出線，另外一位就協助出線的人，將會是4方都同意的方式。

吳宗憲特別提到，剛剛的會議非常非常和諧，「沒有人血壓高,也沒有人講話大聲」，是在非常愉快之下做出來的決定。張勝德也表示，他跟吳宗憲是合作夥伴,不是競爭對手。

值得關注的是，民眾黨已徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨人選出爐後是否能完成宜蘭藍白合備受矚目。林明昌透露，吳宗憲、張勝德同時同意，如果產生人選，一定和民眾黨的人選共同協調，產生最強人選，代表一定要打贏選戰。

