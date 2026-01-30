吳宗憲、張勝德拚藍宜蘭縣長提名 2月底兩家民調公司對比85%、互比15%決定

宜蘭縣議會議長張勝德。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨今最終協調宜蘭縣長選舉提名的全民調整合形式，最終決定由爭取提名的立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德各選1家民調公司方式，於2月底完成電話民調，至於民調計算則採對比民調與互比民調各85%、15%方式加總。

而所謂對比民調，就是吳宗憲與張勝德分別對上民進黨宜蘭縣長提名人林國漳的民調支持度；互比民調部分，則是指吳與張兩人間民調支持度。

被問到對全民調是否有信心？張勝德表示，自己始終認為，宜蘭人的事情，最終還是回歸由宜蘭人自己做最後決定。

今天宜蘭縣長提名協調會於下午2時在中央黨部舉行，張勝德與吳宗憲均親自出席，會中主要討論民調公司與怎麼做民調等技術性事宜，並讓張與吳從黨中央核定的9家民調公司中各選1家作為委託最後民調施測工作。

