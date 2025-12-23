吳宗憲、張勝德爭出線 五穀廟場地出借，國民黨宜縣黨部立場引質疑

國民黨立委吳宗憲爭取宜蘭縣長提名；26日將在五穀廟埕舉行競選造勢，由於五穀廟主委就是國民黨縣黨部主委林明昌，引起外界質疑黨部是否中立問題？(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨立委吳宗憲、議長張勝德，兩人爭取宜蘭縣長提名。吳宗憲26日將在宜蘭市五穀廟埕舉行首場競選造勢，而五穀廟主委就是國民黨縣黨部主委林明昌，引起外界質疑黨部偏愛吳宗憲以及中立問題；林明昌說，廟是大家的，誰要借都可以借，黨部中立，廟也中立；吳宗憲表示，外界真的想太多；張勝德強調，他與吳是競選夥伴，不會有負面聯想。

國民黨安排張勝德、吳宗憲於27日見面協調，聽聽2人意見並看看能否勸退其中1人；不過，吳宗憲提前在26日於宜蘭市五穀廟埕舉辦活動，將正式啟動「宜蘭走新路，作伙一起來」，走進地方、與宜蘭鄉親面對面交流，參選態勢強烈。

巧合的是，五穀廟主委林明昌，他也是國民黨宜蘭縣黨部主委；而他的兒子林岳賢表態支持吳宗憲，引起諸多想像，質疑縣黨部立場是否中立？是否偏愛吳宗憲？才協助並提供五穀廟場地出借舉辦活動。

「廟是大家的，開放給大家使用。」林明昌說，廟不分黨派，黨部中立，廟也中立，出借場地之前並不知道是吳宗憲要用？出借後才知道，但這不是重點，任何人來借，廟方也都會借，不管是吳宗憲、張勝德、林國漳(民進黨參選人)都一樣。

林岳賢說，他父親與縣黨部黨工，無端被捲入幽靈連署，當時吳宗憲主動關心，幫忙找律師並聲援黨部，吳的恩情他要回報，不能棄道義不顧，最後不管國民黨提名誰，他一定都全力支持。

吳宗憲指出，外界想太多了！只是單純借用廟地，從以前到現在，林明昌沒有幫他講過話，沒有立場偏頗問題，況且黨部有提名小組，林明昌也沒辦法決定提名，不是一個人怎樣就偏頗，他不會做這樣的評論，會在五穀廟舉辦，主要是適合場地不多，林明昌秉公處理不會有問題。

張勝德說，他不覺得黨部有不中立或偏頗情形，與吳宗是競選夥伴，誰出線就全力支持對方，現在是靠自己努力，盡最大能量做好本分爭取支持，不會有負面聯想。

