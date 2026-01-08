吳宗憲、張勝德爭提名 黨中央１６日協調

二０二六宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲（左）、縣議會議長張勝德（中）二人爭取提名，國民黨黨中央十六日進行協調。（記者林坤瑋資料相片）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、縣議會議長張勝德二人爭取提名，去年底在地方協調會中，「由誰出戰」未達共識，縣黨部報請黨中央協調後，八日傳出期程已敲定，預計十六日下午二時三十分在中央黨部進行協調，宜蘭縣黨部主委林明昌也會一併出席。

張勝德、吳宗憲二人爭取提名，縣黨部於去年十二月二十七日舉辦的地方提名小組協調中，雙方都表達強烈參選意願，因當天協調不成，交由黨中央再協調。黨主席鄭麗文的態度是協調，若協調不成，再考慮進行民調。

國民黨中央黨部協調會，宜蘭縣黨部主委林明昌也會一併出席。（記者林坤瑋資料相片）

據悉，鄭麗文主席對於宜蘭縣長提名的人選提出三條件，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。

據了解，黨中央是盼能比照前立委陳以信、立委謝龍介模式，採用「內參式民調」。對此，二人均曾表示，協調機制將尊重黨中央決策，不論最後由誰代表國民黨參選，另一方都會傾全力幫忙，目標團結藍軍贏得宜蘭縣長勝選。